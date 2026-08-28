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खून से बढ़कर दिल का रिश्ता! रक्षाबंधन 2026 पर देखिए इन बॉलीवुड सितारों के अनोखे राखी बॉन्ड्स

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 2026 के खास मौके पर जानिए बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में जो खून के रिश्ते से परे दिल का अनोखा राखी बॉन्ड शेयर करते हैं. सलमान खान-बीना काक से लेकर आलिया भट्ट-यश जौहर तक, देखें इन सेलेब्स की खास बॉन्डिंग-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 28, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:21 PM IST
खून से बढ़कर दिल का रिश्ता! रक्षाबंधन 2026 पर देखिए इन बॉलीवुड सितारों के अनोखे राखी बॉन्ड्स
Image Credit: रक्षाबंधन 2026

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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