खून से बढ़कर दिल का रिश्ता! रक्षाबंधन 2026 पर देखिए इन बॉलीवुड सितारों के अनोखे राखी बॉन्ड्स

Raksha Bandhan 2026: आज हर जगह रक्षाबंधन का अटूट त्योहार मनाया जा रहा है. इस खास त्योहार की धूम फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रही है. इंडस्ट्री के कई सितारों ने अपने अटूट रिश्तों और खास कनेक्शन के जरिए यह बार-बार साबित किया है कि प्यार खून के रिश्तों से भी मजबूत हो सकता है.
कई सेलेब्स ने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने लिए भाई-बहन जैसे खास रिश्ते ढूंढे हैं, जो सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं और 'टॉम एंड जेरी' की तरह नोक-झोंक भी करते हैं. आइए रक्षाबंधन के इस खास मौके पर उन सितारों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक-दूसरे को 'राखी भाई-बहन' के रूप में अपनाया है.
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और राजनेता बीना काक ने 'मैंने प्यार क्यों किया?', 'सलामी-ए-इश्क' और 'गॉड तुस्सी ग्रेट हो' जैसी कई हिंदी फिल्मों में एक साथ काम किया है. बीना काक, सलमान की राखी बहन हैं और वे अक्सर सोशल मीडिया पर सलमान के लिए अपना बहन और मां जैसा स्नेह व्यक्त करती रहती हैं. पिछले साल सलमान के 60वें जन्मदिन पर बीना ने एक बेहद भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें बधाई दी थी और खुशहाली की कामना की थी.
मशहूर अभिनेत्री बिपाशा बसु फैशन डिजाइनर रॉकी एस को अपना राखी भाई मानती हैं. यह जोड़ी अक्सर एक-दूसरे के साथ खास मौकों पर नजर आती है और जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर एक-दूसरे का साथ देती है. बिपाशा ने कई बार रॉकी को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और इसकी खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं.
टीवी स्टार जय भानुशाली और मायशा अय्यर ने भी एक-दूसरे को दिल से भाई-बहन के रूप में स्वीकार किया है. इन दोनों की मुलाकात बिग बॉस 15 के दौरान हुई थी, जहां इनका रिश्ता गहरा हुआ और शो के बाद भी जारी रहा. जय अक्सर इंस्टाग्राम पर मायशा को तंग करते हुए मजेदार रील्स शेयर करते हैं और हाल ही में दोनों एक ब्रांड के रक्षाबंधन थीम वाले वीडियो में भी साथ नजर आए हैं.
फिल्म निर्माता करण जौहर के बेटे यश जौहर, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के लिए छोटे भाई जैसे हैं. हर रक्षाबंधन पर आलिया, यश को राखी बांधती हैं जो इस त्योहार को और भी प्यारा बना देता है. करण जौहर ने भी एक बार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आलिया को 'दीदी' कहकर संबोधित करते हुए उनकी एक प्यारी तस्वीर शेयर की थी.
एक्ट्रेस मौनी रॉय न केवल आमना शरीफ के बेहद करीब हैं, बल्कि उनके पति अमित कपूर के साथ भी उनका गहरा रिश्ता है. मौनी हर साल रक्षाबंधन पर उनके घर जाकर अमित को राखी बांधती हैं. पिछले साल मौनी के जन्मदिन पर अमित ने भी सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखकर उन्हें हमेशा साथ देने वाली प्यारी बहन बताया था.
टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्रियां निया शर्मा और क्रिस्टल डिसूजा भले ही रोज न मिल पाती हों, लेकिन वे हर साल रक्षाबंधन की अपनी खास रस्म कभी नहीं भूलतीं. मशहूर शो 'एक हजारों में मेरी बहना है' में बहनों का किरदार निभाने वाली इन दोनों हसीनाओं ने अपने ऑन-स्क्रीन रिश्ते को असल जिंदगी में भी बखूबी बरकरार रखा है और वे हर साल एक-दूसरे को राखी बांधती हैं.