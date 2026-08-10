जब रकुल ने पहनी 75 हजार की अनारकली ड्रेस, महंगा फैशन लुक हुआ वायरल; रॉयल लुक में ऐसी ढाईं बिजली कि जैकी भी पड़ गए फीके!

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. इस फिल्म में वो रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं, जिसमें उनके लुक गजब ढा रहा है. इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस एक बड़े प्रोग्राम में अपने पति जैकी भगनानी के साथ पहुंचीं, जहां बोमन ईरानी, पीटी उषा, रवि दुबे, रिद्धि डोगरा, साइना नेहवाल, कुब्रा सैत, गुनीत मोंगा और आमना शरीफ जैसी जानी-मानी हस्तियां पहले से मौजूद थीं. हालांकि, इस दौरान रकुल प्रीत सिंह ने अपने शानदार एथनिक लुक से एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका पूरा अंदाज बेहद खूबसूरत और फेस्टिव नजर आ रहा था.