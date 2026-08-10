Add Zee Business As A Preferred Source
App

जब रकुल ने पहनी 75 हजार की अनारकली ड्रेस, महंगा फैशन लुक हुआ वायरल; रॉयल लुक में ऐसी ढाईं बिजली कि जैकी भी पड़ गए फीके!

Rakul Preet Singh Anarkali Dress: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हाल ही में एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां वो अपने पति और एक्टर जैकी भगनानी के साथ नजर आईं. लेकिन इस प्रोग्राम की सारी लाइमलाइट एक्ट्रेस के 75 हजार के अनारकली सूट ने लूट ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 10, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:50 PM IST
जब रकुल ने पहनी 75 हजार की अनारकली ड्रेस, महंगा फैशन लुक हुआ वायरल; रॉयल लुक में ऐसी ढाईं बिजली कि जैकी भी पड़ गए फीके!

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विधानसभा में CM रेखा बोलीं- महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च, भेदभाव की कोई जगह नहीं
2
3
4
5