जब रकुल ने पहनी 75 हजार की अनारकली ड्रेस, महंगा फैशन लुक हुआ वायरल; रॉयल लुक में ऐसी ढाईं बिजली कि जैकी भी पड़ गए फीके!

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. इस फिल्म में वो रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं, जिसमें उनके लुक गजब ढा रहा है. इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस एक बड़े प्रोग्राम में अपने पति जैकी भगनानी के साथ पहुंचीं, जहां बोमन ईरानी, पीटी उषा, रवि दुबे, रिद्धि डोगरा, साइना नेहवाल, कुब्रा सैत, गुनीत मोंगा और आमना शरीफ जैसी जानी-मानी हस्तियां पहले से मौजूद थीं. हालांकि, इस दौरान रकुल प्रीत सिंह ने अपने शानदार एथनिक लुक से एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका पूरा अंदाज बेहद खूबसूरत और फेस्टिव नजर आ रहा था.
रकुल ने डिजाइनर आस्था नारंग की डिजाइन की हुई मस्टर्ड रंग की फ्लोरल ए-लाइन अनारकली पहनी थी. शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस आउटफिट की कीमत करीब 75 हजार रुपये बताई जा रही है. ड्रेस का रंग का बेस और उस पर की गई बारीक फूलों की कढ़ाई इसे काफी सुंदर लग रही है. ए-लाइन डिजाइन की वजह से अनारकली का फ्लो भी बेहद खूबसूरत दिख रहा था.
रकुल ने इस ट्रेडिशनल लुक को गोल्डन टच देते हुए सीक्वेंस वाली जूतियां, स्टेटमेंट ईयररिंग्स, लेयर्ड चूड़ियां और गोल्ड-टोन्ड क्लच कैरी किया. उनका पूरा लुक ट्रैडिशनल इंडियन अंदाज और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा था. रकुल के मेकअप की बात करें तो, उन्होंने लाइट आईलाइनर, न्यूड पिंक लिपस्टिक, हल्के गुलाबी ब्लश और अच्छी तरह डिफाइन की गई आइब्रो के साथ अपना लुक पूरा किया. उनका मेकअप ज्यादा हैवी नहीं था, बल्कि आउटफिट के साथ काफी सॉफ्ट और एलिगेंट लग रहा था.
वहीं उनके हेयरस्टाइल में उन्होंने स्लिक टॉप नॉट और हाफ-अपडू का कॉम्बिनेशन चुना. चेहरे के आसपास खुली टेक्सचर्ड वेव्स उनके लुक में वॉल्यूम और मूवमेंट जोड़ रही थीं. कुल मिलाकर रकुल का ये एथनिक लुक किसी भी फेस्टिव या खास मौके के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन गया.
काम की बात करें, तो रकुल प्रीत सिंह जल्द ही नितेश तिवारी की पॉपुलर फिल्म ‘रामायण: द इंट्रोडक्शन’ का हिस्सा बनने वाली हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. रकुल के साथ सनी देओल, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, लारा दत्ता और कुणाल कपूर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी एआर रहमान और हॉलीवुड के मशहूर कंपोजर हंस जिमर ने संभाली है. ‘रामायण पार्ट वन’ 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.