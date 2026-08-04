/‘शूर्पणखा सिर्फ विलेन नहीं थीं...’, ‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह ने बताए अपने किरदार के अनदेखे पहलू; बोलीं- ‘इतिहास ने उसे हमेशा गलत समझा...’

फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी छाई हुई है. जब से फिल्म का पहला ट्रेलर और स्टार्स के लुक सामने आए हैं, तब से लोगों के बीच इसे देखने की बेताबी बहुत बढ़ गई है. लोग स्टार्स के लुक, VFX और स्टार कास्ट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म में हर एक कलाकार पर बारीकी से काम किया गया है. इन्हीं में से एक नाम एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का भी है, जो शूर्पणखा के किरदार में नजर आने वाली हैं. उनके इस रोल को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
हाल ही में रकुल के एक चाहने वाले ने उन्हें एक बहुत ही प्यारा लेटर लिखा था. उस फैन ने लिखा कि शूर्पणखा का किरदार ‘रामायण’ का एक ऐसा हिस्सा है, जिसे लोगों ने हमेशा गलत समझा है. फैन ने रकुल से पूछा कि उन्होंने इस तरह का किरदार चुनने की हिम्मत कैसे दिखाई? इस लेटर का जवाब देते हुए रकुल ने बताया कि इस किरदार की लेयर्स और कॉम्प्लिकेशंस ने उनका दिल जीत लिया. रकुल ने कहा कि इतिहास ने हमेशा शूर्पणखा को सिर्फ एक विलेन के तौर पर देखा है, जबकि उसकी जिंदगी और कहानी में ऐसा काफी कुछ है जो जानने लायक है.
रकुल प्रीत सिंह का मानना है कि सालों से शूर्पणखा को सिर्फ एक विलेन की तरह दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि हर इंसान और किरदार की अपनी कुछ मजबूरियां और इमोशन होते हैं, जिनके आधार पर वो कोई भी कदम उठाता है. इस फिल्म में लोगों को शूर्पणखा का एक सेंसिटिव और ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलेगा. रकुल के मुताबिक ये किरदार सिर्फ बुराई फैलाने वाला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महिला की कहानी बयां करता है जो अपने सम्मान, अपनी भावनाओं और अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है.
रकुल प्रीत सिंह ने जोर देते हुए बताया कि आज के दौर में पुरानी कथाओं के किरदारों को नए नजरिए से देखना बेहद जरूरी हो गया है. जब तक हम कहानियों की गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक हम सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाएंगे. फिल्म में शूर्पणखा का काम सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि उसके मन की बात और हालातों को भी पर्दे पर उतारा जाएगा. रकुल को पूरा भरोसा है कि उनकी ये नई कोशिश लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी. इससे लोगों को इतिहास की उन अनकही बातों को समझने का एक नया मौका मिलेगा.
एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बताया कि एक कलाकार के लिए ऐसा काम करना बहुत ही रोमांचक होता है, जो लोगों की पुरानी सोच को चुनौती दे सके. उन्हें उम्मीद है कि जब फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, तो लोग शूर्पणखा के किरदार को किसी पूर्वाग्रह के बिना खुले दिल से समझने की कोशिश करेंगे. फैन ने भी अपने लेटर में यही लिखा था कि शूर्पणखा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ‘रामायण’ का वो मोड़ है, जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया था. रकुल ने भी इस बात से पूरी सहमति जताई कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल है.
ये मेगा बजट फिल्म एक साथ नहीं, बल्कि दो अलग-अलग पार्ट्स में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. मेकर्स ने तय किया है कि फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा, जबकि इसका दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली के खास मौके पर लोगों के सामने आएगा. इस फिल्म को भव्य बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है. इसके सेट्स, वीएफएक्स और तकनीक को इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया है. यही वजह है कि फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसे भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मान रहे हैं.
2026 के इस ग्रैंड प्रोजेक्ट में सिनेमा जगत के एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकारों को साथ लाया गया है. रणबीर कपूर इसमें ‘भगवान राम’ के लीड रोल में दिखाई देंगे, जबकि साई पल्लवी ‘माता सीता’ का पावन किरदार में नजर आएंगी. बजरंगबली यानी ‘हनुमान जी’ के दमदार रोल में सनी देओल अपनी अलग छाप छोड़ेंगे. वहीं, रवि दुबे ‘लक्ष्मण’ के रोल में नजर आएंगे. टीवी पर कभी राम बने अरुण गोविल अब ‘राजा दशरथ’ के रूप में दिखेंगे. लंकाधिपति ‘रावण’ के ताकतवर रोल में यश और ‘शूर्पणखा’ के रूप में रकुल प्रीत सिंह अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरेंगे.