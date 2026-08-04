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‘शूर्पणखा सिर्फ विलेन नहीं थीं...’, ‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह ने बताए अपने किरदार के अनदेखे पहलू; बोलीं- ‘इतिहास ने उसे हमेशा गलत समझा...’

Rakul Preet Singh on Surpanakha Role: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने इस रोल को ही क्यों चुना? एक्ट्रेस ने शूर्पणखा के किरदार को लेकर कई पहलू बताए, जिन्होंने उनके फैंस का दिल खुश कर दिया. अब उनके फैंस इस किरदार में उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेतबा हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:32 AM IST
‘शूर्पणखा सिर्फ विलेन नहीं थीं...’, ‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह ने बताए अपने किरदार के अनदेखे पहलू; बोलीं- ‘इतिहास ने उसे हमेशा गलत समझा...’
Image Credit: Rakul Preet Singh on Surpanakha Role

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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