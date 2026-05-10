क्या हुआ था जंगल में? रकुल प्रीत सिंह का सफारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गिर नेशनल पार्क ने बताया सच

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह समेत फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की कास्ट ने हाल ही में अपनी फिल्म की रिलीज से पहले जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए गिर नेशनल पार्क का दौरा किया. उनके इस दौरे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रकुल सफारी जीप के पास टेंशन में घूमती नजर आ रही थीं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह सवाल उठने लगा कि उन्हें जंगल के प्रोटेक्टेड एरिया में जीप से उतरने की अनुमति कैसे मिली. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद अब नेशनल पार्क के अधिकारियों ने इस वीडियो को लेकर बयान जारी किया है.

रकुल का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया, जिसमें रकुल प्रीत सिंह जंगल सफारी के दौरान आसपास के माहौल का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो के सामने आते ही कुछ यूजर्स ने इसे नियमों के उल्लंघन से जोड़ते हुए सवाल उठाए, जबकि कई लोगों ने इसे केवल एक आम टूरिस्ट और शूटिंग विजिट बताया.

गिर नेशनल पार्क टीम ने जारी किया बयान

वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद गिर नेशनल पार्क प्रशासन ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया. अधिकारियों ने साफ किया कि रकुल प्रीत सिंह द्वारा शूट किया गया वीडियो किसी भी प्रतिबंधित या कोर एरिया में नहीं बनाया गया है. प्रशासन के अनुसार, शूटिंग केवल उस क्षेत्र में की गई थी जो पर्यटकों के लिए निर्धारित है और जहां सामान्य विजिट और मीडिया शूटिंग की अनुमति होती है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी नियमों का पालन किया गया था और किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है.

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Rakul Preet Singh is walking inside the restricted National park as if she is on a morning walk? How come they are allowed to get out of the vehicle? Isn't it a violation of forest rules? There should not be separate rules for celebrities. pic.twitter.com/IGB3KLzlHU — Chota Don (@choga_don) May 9, 2026

जंगल में बिगड़ी रकुल की हालत?

अधिकारियों ने बयान में कहा, जंगल में अंदर प्रवेश करने के बाद, किसी को भी अपनी सफारी गाड़ी से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है. वायरल वीडियो में, वह प्रवेश द्वार के बाहर दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद वह चली गईं और फिर वापस लौट आईं. बयान में आगे बताया गया कि ‘रकुल प्रीत सिंह अपनी टीम के साथ एक पहले से तय की गई विजिट के लिए आई थीं. लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री करने से पहले, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई. इस वजह से, उनकी टीम उन्हें वापस ले गई और उन्होंने जंगल परिसर में प्रवेश नहीं किया.’

फिल्म के बारे में

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी अभिनीत यह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 2019 में आई फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है. पिछले साल फिल्म निर्माताओं ने घोषणा की थी कि यह फिल्म होली के दौरान 4 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की रिलीज अब आगे कर दी गई है. निर्माताओं ने नई रिलीज तारीख की घोषणा करते हुए बताया है कि 'पति पत्नी और वो दो' अब 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी