PM मोदी और राम चरण की इनसाइड टॉक, 'Peddi' को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या पूछा? हो गया बड़ा खुलासा

Ram Charan met Prime Minister Narendra Modi for Peddi: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' के प्रमोशन में लगे हुए हैं. मेकर्स इस फिल्म को 4 जून को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे. 'पेद्दी' की टीम देशभर में प्रमोशनल टूर पर है, जो हाल ही में मुंबई, भोपाल और बेंगलुरु के बाद दिल्ली पहुंची है. 'पेद्दी' के प्रमोशन के दौरान राम चरण ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी फिल्म की थीम को लेकर भी पीएम से चर्चा की.

राम चरण ने PM नरेंद्र मोदी से की चर्चा

राम चरण ने बताया कि जब वे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो प्रधानमंत्री ने उनसे 'पेद्दी' के बारे में पूछा. इसके जवाब में उन्होंने बताया कि यह फिल्म गांवों को सशक्त बनाने के विचार पर आधारित है. उन्होंने आगे बताया कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. प्रधानमंत्री ने बताया कि वहां उन्होंने कुछ युवाओं के एक समूह को देखा, जिन्होंने ऊपर जर्सी और नीचे पारंपरिक धोती पहनी हुई थी. उन युवाओं ने बताया कि वे एक दूरदराज के गांव से आए थे. उन्होंने आगे बताया कि लगभग 40 साल पहले उसी गांव के मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेला था और आज उस गांव के 85 से ज्यादा लोग फुटबॉल खेलते हैं. यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की प्रेरणा से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. राम चरण ने कहा कि इसी तरह 'पेद्दी' एक आदिवासी इलाके के ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो आगे चलकर एक बड़ा प्रभाव डालता है और अपने मूल रूप में यह फिल्म पहचान से जुड़े विषयों को गहराई से दिखाती है.

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राम चरण ने 'पेद्दी' की टीम को धन्यवाद दिया

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राम चरण ने फिल्म बनाने के लंबे सफर के बारे में बात की, जिसे पूरा होने में लगभग ढाई साल लगे. उन्होंने 'पेद्दी' को पूरी टीम का एक समर्पित प्रयास बताया और इसे एक मनोरंजक व प्रेरणादायक कहानी कहा. उन्होंने निर्देशक, निर्माता, संगीतकार और पूरी कास्ट की उनके समर्पण और टीमवर्क के लिए सराहना की. उन्होंने बताया कि यह फिल्म पूरी ईमानदारी और जुनून के साथ बनाई गई है.

राम चरण ने यह भी कहा कि 'पेद्दी' में ग्रामीण भारत का सार छिपा है और इसका मकसद हर पीढ़ी के दर्शकों से जुड़ना है. अभिनेता ने दर्शकों से यह भी गुजारिश की कि वे अपने परिवार, खासकर बच्चों के साथ इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखें, क्योंकि इसमें एक मजबूत प्रेरणादायक संदेश है.