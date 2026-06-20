टॉलीवुड जोड़ी राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने बेटी क्लिनकारा के तीसरे जन्मदिन पर पहली बार अपनी बेटी की तस्वीर फैंस के साथ शेयर की. माता-पिता बनने के बाद यह पहली बार है, जब उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा दिखाया. इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटी की बस एक झलक ही दिखाई थी.
शनिवार को राम चरण और उपासना ने फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें दोनों अपनी नन्ही राजकुमारी को प्यार से थामे हुए नजर आए.
दिखाया बेटी क्लिन कारा का चेहरा
अपनी बेटी को उसके खास दिन पर एक जॉइंट पोस्ट में बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे क्लिनकारा, हमारी प्यारी सी बच्ची" और इसके साथ रेड हार्ट और इविल हार्ट इमोजी भी लगाए. सामंथा रूथ प्रभु ने रोती हुई आंखों और लाल दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट किया. कई दूसरे फैन्स ने भी कमेंट किए और बच्ची को उसके तीसरे जन्मदिन की बधाई दी. क्लिन बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती है, यह बात कई फैन्स ने नोटिस की. एक ने कहा, 'कितनी प्यारी है, बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी दिखती है.'
राम चरण ने जून 2012 में शादी की थी. जून 2023 में दंपति ने बेटी के जन्म की जानकारी शेयर की थी. पिछले साल दिवाली के दौरान उपासना ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी और फरवरी में इस कपल के जुड़वां बच्चे-एक लड़का और एक लड़की हुए.
दूसरी बार पिता बनने पर खुशी जाहिर करते हुए 'आरआरआर एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है. दो बेटियों और एक बेटे का होना हमारे लिए बहुत खुशी और आभार की बात है. हमारी जिंदगी में मौजूद महिलाएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही हैं."
हाल ही में राम चरण और उपासना ने अपनी शादी की 14वीं सालगिरह के मौके पर अपने नवजात जुड़वां बच्चों की पहली झलक दिखाई थी. उन्होंने अपने तीनों बच्चों के नन्हे हाथों वाली एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की थी. कैप्शन में उन्होंने बस "हार्ट इज फुल" लिखा और साथ में एक इन्फिनिटी इमोजी भी लगाया था.