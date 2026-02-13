Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडबहुत यूनिक है राम चरण और उपासना के जुड़वां बच्चों का नाम, मतलब जान फैंस कर रहे हैं तारीफों की बौछार!

बहुत यूनिक है राम चरण और उपासना के जुड़वां बच्चों का नाम, मतलब जान फैंस कर रहे हैं तारीफों की बौछार!

Ram Charan Rwins: साउथ सुपरस्टार राम चरण और उपासना कोनिडेला ने हाल ही में अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए अपने जुड़वां बच्चों के नाम का खुलासा किया है. इतना ही नहीं, दोनों बच्चों के नाम उनके फैंस को भी खूब पसंद आ रहे हैं. चलिए बताते हैं उन्होंने अपने बच्चों के क्या नाम रखे और इनका क्या मतलब है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:10 PM IST
Ram Charan Upasana Konidela Twins
Ram Charan Upasana Konidela Twins

Ram Charan Upasana Konidela Twins: साउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने हाल ही में अपने जुड़वां बच्चों का नामकरण संस्कार किया. इस खास मौके पर परिवार के करीबी लोग और दोस्त मौजूद रहे. पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच दोनों बच्चों के नाम रखे गए. बेटे का नाम शिवराम और बेटी का नाम अनवीरा देवी रखा गया. इस खुशी के मौके पर पूरा परिवार बेहद इमोशनल और एक्साइटेड नजर आया. 

राम चरण ने एक इंटरव्यू में बताया कि बच्चों का नाम रखना उनके लिए बहुत पर्सनल और आध्यात्मिक फैसला था. उन्होंने बताया, ‘नाम तय करना हमारे लिए बेहद खास पल था. मैं और उपासना इस पर लंबे समय तक बात करते रहे, लेकिन हमारे माता-पिता भी इस फैसले का अहम हिस्सा थे. हमारे संस्कारों में बड़ों का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है’. उन्होंने आगे नामों का मतलब भी समझाया, जो दिल को काफी सुकून देने वाला लगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या है दोनों बच्चों के नाम का मतलब? 

राम चरण ने बताया, ‘वीरा का मतलब बहादुरी होता है और अन शब्द उसे और भी बड़ा और असीम बना देता है. देवी शब्द हमने सोच-समझकर जोड़ा है. ये याद दिलाता है कि ताकत और कोमलता साथ-साथ चल सकती हैं. हमारे लिए ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि बच्चों के लिए हमारी दुआ और उम्मीद हैं’. वहीं, बेटे का नाम शिवराम दो शब्दों से मिलकर बना है शिव और राम. शिव जो शक्ति, कल्याण और सृजन के प्रतीक माने जाते हैं. राम जो मर्यादा, सच्चाई और आदर्श जीवन का प्रतीक हैं. 

उपासना ने शेयर किया मां बनने का एक्सपीरियंस

साथ ही उपासना ने भी मां बनने के अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘पहली बार मां बनना बहुत खूबसूरत अनुभव था, लेकिन उतना ही घबराहट भरा भी. इस बार मैं पहले से ज्यादा शांत और संतुलित महसूस कर रही हूं. अब छोटी-छोटी बातों पर घबराती नहीं हूं और चीजों को सहज तरीके से लेती हूं’. उपासना ने बताया कि तीनों बच्चों को साथ देखकर उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है. उन्होंने कहा, ‘तीनों बच्चों को साथ देखना दिल को खुशी से भर देता है’. 

राम चरण भी हैं एक जिम्मेदार पिता

उन्होंने कहा, ‘ये एहसास शब्दों में बयान करना मुश्किल है. परिवार के साथ बिताया हर पल अब पहले से ज्यादा खास लगता है’. उन्होंने ये भी बताया कि राम चरण एक जिम्मेदार पिता की तरह हर काम में साथ दे रहे हैं. उपासना ने कहा, ‘राम खासतौर पर काआरा के साथ काफी समय बिताते हैं और हर जिम्मेदारी निभाते हैं. हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हर बच्चा खुद को बराबर प्यार और सुरक्षा महसूस करे. यही हमारे परिवार की असली ताकत है’. 

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

