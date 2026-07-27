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एक्शन सीन के दौरान घायल हुए राम चरण, हाथ की सर्जरी के बाद सामने आई बड़ी जानकारी; जानिए अब कैसी है तबीयत

Ram Charan Health Update: शूटिंग के दौरान घायल हुए साउथ सुपरस्टार राम चरण के फैंस के लिए राहत की बड़ी खबर है. एक्शन सीन में लगी चोट के बाद उनके हाथ की सर्जरी सफल रही है, जिसके बाद अब वह तेजी से रिकवरी भी कर रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 27, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:47 PM IST
एक्शन सीन के दौरान घायल हुए राम चरण, हाथ की सर्जरी के बाद सामने आई बड़ी जानकारी; जानिए अब कैसी है तबीयत

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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