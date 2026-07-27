एक्शन सीन के दौरान घायल हुए राम चरण, हाथ की सर्जरी के बाद सामने आई बड़ी जानकारी; जानिए अब कैसी है तबीयत

Ram Charan Health Update: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर को लेकर फैंस उस समय काफी चिंतित हो गए, जब उनके हाथ में चोट लगने की खबरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगीं. फैंस की यह चिंता उस वक्त बढ़ गई, जब उन्हें अपने परिवार के साथ कोयंबटूर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पर देखा गया. अब एक्टर के फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है.
सुपरस्टार राम चरण के हाथ की सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है और वे तेजी से रिकवरी कर रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म के सेट पर एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान यह हादसा हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी कराने की सलाह दी थी.
दरअसल, 'एचटी सिटी' को हाल ही में पता चला है कि एक्टर की सर्जरी सफल रही है और वे अब ठीक हो रहे हैं. इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, राम चरण की कोयंबटूर के गंगा अस्पताल में हाथ की सर्जरी हुई. सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए एक सूत्र ने खास तौर पर बताया, 'सर्जरी बहुत सफल रही. यह एक मुश्किल प्रक्रिया थी, लेकिन इसे लैप्रोस्कोपी के जरिए बहुत सटीकता से किया गया.'
सूत्र ने यह भी बताया कि सर्जरी योजना के अनुसार हुई और एक्टर तेजी से ठीक हो रहे हैं. राम चरण या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
राम चरण को अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए एक जबरदस्त एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान चोट लग गई. शूटिंग के समय उनके हाथ में चोट आई, जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच की गई. डॉक्टरों ने पूरी तरह ठीक होने और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए सर्जरी की सलाह दी. बता दें, साउथ सुपरस्टार राम चरण को आखिरी बार 'पेड्डी' में देखा गया था. फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया था. अब एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं.