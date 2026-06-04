साउथ की बड़ी फिल्मों के लिए बढ़ रहे टिकट दाम, क्या स्टारडम के नाम पर दर्शकों की जेब पर बढ़ रहा बोझ?

Peddi Ticket Price Hike: राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' के लिए टिकट की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर बड़े बजट की फिल्मों के महंगे टिकट चर्चा में आ गए हैं. बीते कुछ वर्षों में कई पैन-इंडिया फिल्मों की रिलीज के दौरान स्पेशल शो और बढ़ी हुई टिकट कीमतों को मंजूरी दी गई. अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बड़े सितारों और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की होड़ में आम लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ बढ़ रहा है?
Trending Photos
भारतीय सिनेमा में बीते कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. खासकर साउथ इंडस्ट्री की पैन-इंडिया फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बनाए हैं. बड़े सितारों की फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ एक और ट्रेंड तेजी से बढ़ा है, जो फिल्म रिलीज के दौरान टिकट कीमतों में इजाफा करना है. हाल ही में साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' के लिए टिकट कीमतें बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है. 'पेद्दी' आज, 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. रिलीज से ठीक एक दिन पहले 'पेद्दी' के मेकर्स को यह खुशखबरी मिली. तेलंगाना सरकार ने फिल्म के टिकटों की कीमत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. मेकर्स ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार से 'पेद्दी' के टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी मांगी थी. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अपील को पहले ही मंजूरी दे दी थी और अब तेलंगाना सरकार ने भी कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें थिएटरों को 'पेद्दी' के टिकटों की कीमत बढ़ाने की मंजूरी देने की बात कही गई है. हालांकि, यह मंजूरी कुछ समय के लिए ही होगी. सिंगल स्क्रीन थिएटर 'पेद्दी' के टिकटों की कीमत 100 रुपये (GST सहित) तक बढ़ा सकते हैं, वहीं मल्टीप्लेक्स को 125 रुपये (GST सहित) तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, 3 जून को फिल्म के स्पेशल प्रीमियर शोज की भी मंजूरी दी गई थी, जिनकी कीमत 600 रुपये रखी गई. टिकटों के बदले हुए दाम रिलीज के 10 दिनों तक लागू रहेंगे. टिकटों की कीमत बढ़ने से 'पेद्दी' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फायदा हो सकता है.
देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में कई बड़ी फिल्मों की रिलीज के दौरान राज्य सरकारों से टिकट कीमतें बढ़ाने की विशेष मंजूरी ली गई है. निर्माताओं का तर्क होता है कि बड़े बजट, विशाल प्रमोशन और हाई-एंड तकनीक की वजह से लागत में काफी इजाफा हो गया है, जिसकी भरपाई के लिए शुरुआती दिनों में टिकट प्राइस बढ़ाना जरूरी है. हालांकि, दर्शकों का एक वर्ग इसे उचित नहीं मानता है.
साउथ सिनेमा की फिल्मों ने देशभर में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है. 'पुष्पा 2: द रूल', 'देवारा: पार्ट 1', 'द राजा साब' और अब 'पेद्दी' जैसी फिल्मों के लिए विशेष शो और प्रीमियम टिकटों की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी मिली है. 'पुष्पा 2: द रूल' की रिलीज के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टिकट कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली थी. कई जगहों पर प्रीमियर शो के टिकट सैकड़ों रुपये में बिके और कुछ स्क्रीन पर कीमतें 800 रुपये तक पहुंच गई थीं. इसी तरह, 'देवारा: पार्ट 1' की रिलीज के दौरान टिकट कीमतों को लेकर विवाद हुआ और मामला अदालत तक पहुंच गया था. वहीं, प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' के कुछ प्रीमियर शोज के टिकट 1000 रुपये तक मंजूर किए जाने की खबरों ने भी बहस छेड़ दी थी.
फिल्म निर्माताओं का मानना है कि बड़े सितारों वाली फिल्मों का बजट लगातार बढ़ रहा है. एक पैन-इंडिया फिल्म पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. ऐसे में फिल्म रिलीज के शुरुआती कुछ दिनों में अधिक कमाई करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. इसके अलावा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का क्रेज भी टिकट कीमतें बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. कई फैंस अपने पसंदीदा स्टार की फिल्म पहले दिन देखने के लिए अधिक पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं. इसी मांग का फायदा सिनेमाघरों और निर्माता दोनों ही उठाते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.