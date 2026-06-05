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Hindi Newsबॉलीवुडनहीं समझ आया पेड्डी का क्लाइमैक्स, एंडिंग ने बढ़ाई उत्सुकता; क्या आएगा राम चरण की फिल्म का सीक्वल?

नहीं समझ आया 'पेड्डी' का क्लाइमैक्स, एंडिंग ने बढ़ाई उत्सुकता; क्या आएगा राम चरण की फिल्म का सीक्वल?

Peddi Climax: राम चरण की नई फिल्म ‘पेड्डी’ का सस्पेंस से भरा क्लाइमैक्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. मेकर्स ने फिल्म को सीधे खत्म करने के बजाय एक कंफ्यूज करने वाली ओपन एंडिंग दी है, जिसने ऑडियंस के मन में पार्ट 2 को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर क्यों इस फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी बहस छिड़ी हुई है? चलिए जानते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 05, 2026, 06:05 AM IST
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Ram Charan Movie Peddi Climax
Ram Charan Movie Peddi Climax

Ram Charan Movie Peddi Climax: साउथ सुपरस्टार राम चरण की नई फिल्म ‘पेड्डी’ इन दिनों हर तरफ छाई हुई है. फिल्म को देखने के बाद लोग इसके क्लाइमैक्स के बारे में बात कर रहे हैं. असल में मेकर्स ने इस फिल्म को सीधे-सीधे खत्म करने के बजाय एक कंफ्यूज करने वाली ‘ओपन एंडिंग’ दी है. इसका मतलब ये है कि आखिरी सीन में हीरो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब तो पहुंच जाता है, लेकिन कहानी को पूरी नहीं होती और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकी ऑडियंस के मन में आगे की कहानी जानने की उत्सुकता बनी रहे और सीक्वल आने के चांसेस भी बन सके. 

फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशन और जीतने का जज्बा दिखाया गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या रहा, इसे साफ नहीं किया गया. इसी वजह से कुछ लोग क्लाइमैक्स को अधूरा बता रहे हैं, तो कुछ को ये स्टाइल काफी पसंद आ रहा है. अगर आप ‘पेड्डी’ फिल्म के आखिरी हिस्से को ध्यान से समझेंगे, तो आपको इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डीप मैसेज दिखाई देगा. फिल्म में हीरो की लड़ाई सिर्फ एक खेल का टूर्नामेंट जीतने के बारे में नहीं है. वो समाज में अपने आत्मसम्मान और खुद की पहचान के लिए लड़ रहा है. ऐसे में लोगों के बीच इसके क्लाइमैक्स की बात हो रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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