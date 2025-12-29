Peddi फिल्म में बोमन ईरानी की एंट्री हो गई है. इस फिल्म की एक बीटीएस फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक्टर पोज देते नजर आ रहे हैं.
Ram Charan Peddi Film: साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों 'पेड्डी' फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का जब से ऐलान हुआ हैं फैंस बेसब्र होकर इसका इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का पहला गाना 'चिकरी चिकरी' लोगों को खूब पसंद आया. जो रिलीज होते ही ऐसा छाया कि महज 24 घंटे में 46 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए थे. इसी बढ़ते क्रेज के बीच इस मूवी में एक और सितारे की एंट्री हो गई है. जिसकी बीटीएस फोटो वायरल हो रही है.
'पेड्डी' में बोमन ईरानी की एंट्री
'पेड्डी' मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है. इस बीटीएस फोटो में बोमन ईरानी,निर्देशक बुची बाबू सना और सिनेमैटोग्राफर आर.रत्नावेलु के साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'पेड्डी की वर्ल्डवाइड रिलीज 27 मार्च, 2026 को होगी. मेगा पॉवर स्टार राम चरण, जाह्नवी कपूर.'
An absolute honor working with this legend and true cinema lover, @bomanirani sir! A perfect choice for Buchi Babu’s script #Peddi @AlwaysRamCharan @BuchiBabuSana @arrahman @RathnaveluDop @artkolla @vriddhicinemas #peddi pic.twitter.com/CwFJPRcahG
— Rathnavelu ISC (@RathnaveluDop) December 28, 2025
दे चुके कई सुपरहिट मूवीज
बोमन ईरानी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. जिसमें 'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.', 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'डॉन – द चेज बिगिन्स अगेन', '3 ईडियट्स', 'जॉली एलएलबी' जैसी कई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं.इस मूवी में बोमन ईरान के अलावा राम चरण, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे सितारे हैं. फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं. इसे वृधि सिनेमाज के बैनर तले बनाया गया है. इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश पर आधारित एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. जिसमें राम चरण जुनूनी ग्रामीण की भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म 'पेड्डी' 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
राम चरण की आखिरी रिलीज
इससे पहले राम चरण आखिरी बार 'वॉर' में ऋतिक रोशन के साथ नजर आए थे. इस मूवी में इन दोनों के अलावा कियारा आडवाणी भी थी. इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थीं लेकिन, फिल्म सुपरफ्लॉप हुई और मेकर्स को नुकसान हुआ. खास बात है कि ये हिट फिल्म 'वॉर' की फ्रेंचाइजी थी. लेकिन, तगड़ी स्टारकास्ट के बाद भी दूसरा पार्ट फिसड्डी रह गया.
