Advertisement
trendingNow13057775
Hindi Newsबॉलीवुडराम चरण स्टारर पेड्डीमें बोमन ईरानी की एंट्री, सेट से वायरल हुई BTS फोटो

राम चरण स्टारर 'पेड्डी'में बोमन ईरानी की एंट्री, सेट से वायरल हुई BTS फोटो

Peddi फिल्म में बोमन ईरानी की एंट्री हो गई है. इस फिल्म की एक बीटीएस फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक्टर पोज देते नजर आ रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बोमन ईरानी
बोमन ईरानी

Ram Charan Peddi Film: साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों 'पेड्डी' फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का जब से ऐलान हुआ हैं फैंस बेसब्र होकर इसका इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का पहला गाना 'चिकरी चिकरी' लोगों को खूब पसंद आया. जो रिलीज होते ही ऐसा छाया कि महज 24 घंटे में 46 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए थे. इसी बढ़ते क्रेज के बीच इस मूवी में एक और सितारे की एंट्री हो गई है. जिसकी बीटीएस फोटो वायरल हो रही है.

'पेड्डी' में बोमन ईरानी की एंट्री

'पेड्डी' मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है. इस बीटीएस फोटो में बोमन ईरानी,निर्देशक बुची बाबू सना और सिनेमैटोग्राफर आर.रत्नावेलु के साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'पेड्डी की वर्ल्डवाइड रिलीज 27 मार्च, 2026 को होगी. मेगा पॉवर स्टार राम चरण, जाह्नवी कपूर.' 

Add Zee News as a Preferred Source

दे चुके कई सुपरहिट मूवीज

बोमन ईरानी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. जिसमें 'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.', 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'डॉन – द चेज बिगिन्स अगेन', '3 ईडियट्स', 'जॉली एलएलबी' जैसी कई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं.इस मूवी में बोमन ईरान के अलावा राम चरण, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे सितारे हैं. फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं. इसे वृधि सिनेमाज के बैनर तले बनाया गया है. इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश पर आधारित एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. जिसमें राम चरण जुनूनी ग्रामीण की भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म 'पेड्डी' 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

खुद की बर्थडे पार्टी में शेफ बनें सलमान खान, रितेश देशमुख के लिए बनाई चटपटी भेल पूरी, Inside Video 

 

 राम चरण की आखिरी रिलीज

इससे पहले राम चरण आखिरी बार 'वॉर' में ऋतिक रोशन के साथ नजर आए थे. इस मूवी में इन दोनों के अलावा कियारा आडवाणी भी थी. इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थीं लेकिन, फिल्म सुपरफ्लॉप हुई और मेकर्स को नुकसान हुआ. खास बात है कि ये हिट फिल्म 'वॉर' की फ्रेंचाइजी थी. लेकिन, तगड़ी स्टारकास्ट के बाद भी दूसरा पार्ट फिसड्डी रह गया.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ram CharanBoman Irani

Trending news

PAK फौज को पलक झपकने का मौका तक न मिलेगा... देखिए Pinaka LRGR 120 की ताकत का वीडियो
Pinaka
PAK फौज को पलक झपकने का मौका तक न मिलेगा... देखिए Pinaka LRGR 120 की ताकत का वीडियो
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर