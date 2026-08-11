राम गोपाल के साथ Police Company में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे, पर्दे पर निभाएंगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर राम गोपाल ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया. राम गोपाल वर्मा ने बतया है कि उनकी अलग फिल्म पुलिस कंपनी है. इस फिल्म को टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रही है. खबरों के अनुसार फिल्ममेकर की फिल्म में हर्षवर्धन राणे लीड रोल में होंगे. फिल्म का नाम पुलिस कंपनी है जो कि एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है.
राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की लाइफ पर आधारित है. फिल्म उनकी लाइफ से जुड़े संघर्ष और पुलिस अधिकारी की जर्नी को दिखाया जाएगा. फिल्म की कहानी दया नायक की जर्नी पर आधारित होगी. कैसे वह मंगलुरू के छोट से गांव से निकल मुंबई आती है और कैसे पुलिस ज्वॉइन करते हैं. उन्होंने अपने करियर कई अंडरवर्ल्ड से जुड़े ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं.
My NEXT film’s NAME being produced by T SERIES is ..
POLICE COMPANY
With the tag line
“It Is More Dangerous Than D Company “
The police is an institution, and an underworld company is a money making organisation..
But when an institution is given extra powers, it…
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 10, 2026
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार राम गोपाल वर्मा लंबे समय से दया नायक की जिंदगी पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे. खबरों के अनुसार ये फिल्म प्रोजेक्ट उनके लिए पैशन प्रोजेक्ट से कम नहीं है. बजट की वजह से फिल्म का काम रुका हुआ था. वहीं अब फिल्म की टी-सीरीज प्रोड्यूस करेगी. कहा जा रहा है कि अगस्त में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है.
सनम तेरी कसम फेम हर्षवर्धन फिल्म में दया नायक के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में एक्टर पुलिस के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में हर्षवर्धन दमदार एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे. क्राइम थ्रिलर फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है. फिल्म में क्राइम, गैंगस्टर और पुलिस की खतरनाक दुनिया पर आधारित है. यह फिल्म हर्षवर्धन के करियर के लिए बड़ी फिल्म साबित हो सकती है.
एक्टर हर्षवर्धन की आने वाली फिल्म की बात करें तो एक्टर जल्द ही सिला फिल्म नजर आएंगे. सिला रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसके अलावा एक्टर फोर्स 3 में नजर आएंगे. फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम भी लीड रोल में होंगे. इसके अलावा एक्टर सनम तेरी कसम 2 में नजर आएंगे. हर्षवर्धन के फैन लंबे समय से उनकी फिल्म सनम तेरी कसम 2 का इंतजार कर रहे हैं.