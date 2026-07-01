/राम गोपाल वर्मा की वो बोल्ड हीरोइन... 12 साल में की 12 फिल्में, करियर के पीक पर छोड़ी इंडस्ट्री; अचानक कहां हो गईं गुमनाम

Ram Gopal Varma Bold Heroine: बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार आए, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में भी लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में अपनी बोल्ड और बेहतरीन एक्टिंग से अपनी एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने बहुत कम समय में कई अलग तरह के किरदार निभाए और अपनी एक्टिंग से सबका ध्यान खींचा. हालांकि, जब उनका करियर बिल्कुल पीक पर था, तब उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली. अपने इस फैसले पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे लाइफ को ज्यादा प्लान नहीं करतीं.
हम यहां 1 जुलाई 1975 को मुंबई में जन्मीं मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली की बेटी अंतरा माली की बात कर रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे फिल्मों में अपना करियर बनाएंगी. साल 1998 में उन्होंने फिल्म ‘ढूंढते रह जाओगे’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. इसके बाद 1999 में रिलीज हुई राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘मस्त’ ने उनके करियर को एक नई दिशा दी. इस फिल्म के बाद वे लगातार राम गोपाल वर्मा की कई फिल्मों में नजर आईं. उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता.
अंतरा अपने किरदारों के लिए ज्यादा तैयारी करने के बजाय उन्हें महसूस करके निभाने में भरोसा रखती थीं. धीरे-धीरे उन्होंने ‘रोड’, ‘कंपनी’, ‘डरना मना है’, ‘गायब’ और ‘नाच’ जैसी फिल्मों में काम किया. फिल्म ‘नाच’ में तो उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की थी. इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन उन्हें वो स्टारडम नहीं मिल पाया, जिसकी लोगों को उनसे उम्मीद थी. साल 2003 में आई फिल्म ‘मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं’ उनके करियर की सबसे बड़ी और फेमस फिल्मों में से एक साबित हुई.
इस सुपरहिट फिल्म में उन्होंने माधुरी दीक्षित की एक बहुत बड़ी फैन का किरदार निभाया था. फिल्म में उनकी लाजवाब एक्टिंग को ऑडियंस और फिल्म क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा था. साल 2005 में अंतरा ने खुद को सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रखा. उन्होंने फिल्म ‘मिस्टर या मिस’ की कहानी लिखी और इसके डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया. हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह अलविदा कह दिया और चकाचौंध से दूर हो गईं.
अंतरा ने अचानक एक्टिंग छोड़ने के अपने फैसले पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी को किसी तय प्लान के हिसाब से नहीं जिया. उनका जब जो मन करता था, वे हमेशा वही करती थीं. लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें महसूस हुआ कि वे फिल्मों में वो काम नहीं कर पा रही हैं, जो वे असल में करना चाहती थीं. बस यही वजह थी कि उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाना ही बेहतर समझा और अपना पूरा ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ पर लगाना शुरू कर दिया. उनके इस फैसले ने फैंस को जरूर चौंकाया था.
फिल्मी दुनिया से लगभग पांच साल दूर रहने के बाद, एक्ट्रेस अंतरा माली ने साल 2010 में अमोल पालेकर की फिल्म ‘एंड वन्स अगेन’ से दोबारा स्क्रीन पर कदम रखा. इस फिल्म में उन्होंने एक भिक्षु का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्होंने सच में अपना सिर मुंडवा लिया था. हालांकि, इस कमबैक के बाद भी वे फिल्मों में कुछ खास एक्टिव नहीं रहीं. भले ही आज अंतरा लाइमलाइट और बड़े पर्दे से पूरी तरह दूर हैं, लेकिन उनके निभाए यूनिक किरदार ऑडियंस के दिलों में बसे हैं. खासकर उनका डांस करने का अंदाज फैंस आज भी नहीं भूल पाए हैं.