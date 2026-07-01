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राम गोपाल वर्मा की वो बोल्ड हीरोइन... 12 साल में की 12 फिल्में, करियर के पीक पर छोड़ी इंडस्ट्री; अचानक कहां हो गईं गुमनाम

Ram Gopal Varma Bold Heroine: अपनी बोल्डनेस और बेहतरीन एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाली राम गोपाल वर्मा की हीरोइन ने अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया. आखिर क्यों इस एक्ट्रेस ने करियर के पीक पर पहुंचकर फिल्मों से दूरी बनाई और अब वह कहां हैं? चलिए बताते हैं इस हसीना के बारे में.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 01, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:02 AM IST
राम गोपाल वर्मा की वो बोल्ड हीरोइन... 12 साल में की 12 फिल्में, करियर के पीक पर छोड़ी इंडस्ट्री; अचानक कहां हो गईं गुमनाम
Image Credit: Ram Gopal Varma Bold HeroineSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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