अमिताभ बच्चन की धांसू फिल्म 'सरकार' का आ रहा चौथा सीक्वल, राम गोपाल वर्मा ने किया कंफर्म

Ram Gopal Varma Confirms Sarkar 4: राम गोपाल वर्मा ने बॉक्स ऑफिस पर कई सुपरहिट फिल्में दीं. कुछ फिल्में उम्मीद से ज्यादा बढ़कर निकली तो कुछ सेमी हिट गईं. ऐसी ही एक फिल्म आज से करीबन 21 साल पहले आई थी. इस फिल्म के अभी तक तीन पार्ट आ चुके हैं और अब चौथे पार्ट भी जल्द आने वाला है. जिस पर मुहर खुद फिल्म मेकर ने लगाई.

'सरकार 4' कंफर्म

इस बात का खुलासा राम गोपाल वर्मा ने 'रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल' के दौरान किया. वर्मा इस फेस्टिवल में अपनी फिल्म कल्ट क्लासिक 'शिवा' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए गए थे. इस दौरान इन्होंने बताया कि इस फिल्म को बनाने के पीछे इनकी इंस्पिरेशन क्या थी. इस दौरान अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्मों में 'सरकार 4' शामिल है. इसके अलावा 'सिंडिकेट' फिल्म भी है.

इस दौरान राम गोपाल वर्मा ने कई साल से चली आ रही फिल्म निर्माण प्रक्रिया पर भी बात की. इन्होंने कहा कि अपने करियर के शुरआती दौर में कभी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम नहीं किया. डायरेक्टर ने कहा कि जब से उन्होंने लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया तब से फिल्में फ्लॉप होने लगीं. अगर आप लिखी हुई कहानी लेते हैं तो आप उसकी नकल करने लगते हैं.

कियारा पर विवादित कमेंट करके दी सफाई

दरअसल, जब 'वॉर' फिल्म में कियारा आडवाणी का बिकिनी लुक आया था तो राम गोपाल वर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया था कि वो खूब ट्रोल हुए थे. यहां तक कि बाद में अपने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था. अब अपने इसी बयान को लेकर राम गोपाल ने सफाई दी. इन्होंने कहा- 'मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने ट्वीट में क्या लिखा था क्या कहा था. क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्वीट किए थे.ये बहुत पहले की बात है. मेरा मतलब है कि अगर आप ट्रेलर के हिसाब से ऐसी इमेज डाल रहे हैं तो बिकिनी में एक खूबसूरत लड़की. जो कुछ भड़काने वाली हो.' आपको बता दें, राम गोपाल वर्मा की 'सरकार' फिल्म का पहला पार्ट साल 2005 में आया था. जो हिट था. इसके बाद दूसरा पार्ट 'सरकार राज' के नाम से 2008 में और तीसरा पार्ट 2017 में आया.