शर्म आनी चाहिए... ‘कांतारा चैप्टर 1’ देखने के बाद कुछ ऐसा बोले राम गोपाल वर्मा, ऋषभ शेट्टी के लिए भी कही ये बात

Ram Gopal Varma On Kantara Chapter 1: ‘कांतारा चैप्टर 1’ सिनेमाघरों में इतिहास रच रही है. फिल्म ने दो दिन में अपने बजट की आधी कमाई कर ली. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भी फिल्म देखी और ऋषभ शेट्टी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:56 AM IST
‘कांतारा चैप्टर 1’ देखने के बाद कुछ ऐसा बोले राम गोपाल वर्मा
‘कांतारा चैप्टर 1’ देखने के बाद कुछ ऐसा बोले राम गोपाल वर्मा

Ram Gopal Varma On Kantara Chapter 1: कन्नड़ एक्टर, डायरेक्टर और फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, जिसको फैंस काफी लंबे समय से सिनेमाघरों में आने का वेट कर रहे थे. ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. ये 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है, जिसके क्लाइमैक्स ने दर्शकों को हिला कर रख दिया था, जिसके बाद से ‘चैप्टर 1’ का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

लोगों फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे.  सोशल मीडिया पर अपने दर्शकों के रिएक्शन आ रहे हैं, जो इसका 4 और 5 स्टार्स दे रहे हैं. इस फिल्म को लेकर साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई स्टार्स अपनी राय दे चुके हैं. संदीप रेड्डी वांगा, यश, प्रभास और उपेंद्र जैसे बड़े नामों ने फिल्म की जमकर तारीफ की. इसी बीच मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म को देखा और अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस दौरान उन्होंने फिल्म और ऋषभ शेट्टी की जमकर तारीफ की.

राम गोपाल वर्मा ने की फिल्म की तारीफ 

जी हां, उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए ऋषभ शेट्टी की डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों की भी खूब तारीफ की है. उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, ‘‘कांतारा चैप्टर 1’ इतनी शानदार फिल्म है कि भारत के बाकी फिल्ममेकर्स को इसे देखने के बाद शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए’. राम गोपाल वर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे फिल्म के टेक्निकल पहलुओं की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और वीएफएक्स तक में गजब की क्रिएटिविटी दिखाई है'. 

‘8 करोड़ का आधा कितना होता है...’ समय रैना ने धनश्री वर्मा पर कसे तीखे तंज! तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए युजवेंद्र चहल

बांधे ऋषभ शेट्टी की तारीफों के पुल

उनके मुताबिक, इतनी मेहनत और बारीकी से किया गया कोशिश ही इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी है. उन्होंने यहां तक कहा कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि ऋषभ शेट्टी एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं या फिर एक शानदार अभिनेता. फिल्म की रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी इसका कमाल दिखने लगा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने पहले ही दिन भारत में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया. ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि दर्शकों में इस फिल्म को लेकर कितनी उत्सुकता थी. 

फिल्म ने दो दिन में काम लिए 100 करोड़ 

वहीं, दूसरे दिन भी फिल्म ने 46 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इतने शानदार कलेक्शन ने ये साफ है कि ‘कांतारा चैप्टर 1’ आने वाले कई हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस से हटने नहीं वाली. बजट की बात करें तो ‘कांतारा चैप्टर 1’ को 125 करोड़ रुपये में तैयार किया गया है. इतनी बड़ी लागत के बाद फिल्म का शुरुआती परफॉर्मेंस मेकर्स के लिए राहत भरी खबर है. ये फिल्म न सिर्फ साउथ बल्कि पूरे भारत में अच्छा रिस्पॉन्स पा रही है. दर्शक थिएटर से बाहर निकलकर सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक्पीरियंस थिएटर में ही देखने लायक है. 

फिल्म में नजर आ रही धांसू स्टार कास्ट

कहानी और कलाकारों की बात करें तो फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में नजर आए हैं. उनके साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं. खास बात ये है कि ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट किया और इसमें अभिनय भी किया है. उनकी मेहनत हर सीन में झलकती है. यही वजह है कि दर्शक उन्हें ट्रिपल टैलेंट के लिए सराह रहे हैं. ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा में लोककथाओं और संस्कृति पर बनी फिल्में आज भी दर्शकों के दिल को छू सकती हैं.

