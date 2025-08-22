‘खुद को डॉग लवर बताने वाले स्ट्रे डॉग्स...’ कोर्ट के फैसले के सपोर्ट में उतरे फिल्ममेकर, कह गए इतनी बड़ी बात
बॉलीवुड

‘खुद को डॉग लवर बताने वाले स्ट्रे डॉग्स...’ कोर्ट के फैसले के सपोर्ट में उतरे फिल्ममेकर, कह गए इतनी बड़ी बात

Stray Dog Case: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर मानते हुए सख्त आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद दिल्ली में कई जगह विरोध-प्रदर्शन भी हुए. हालांकि, इसी बीच फिल्ममेकर ने कोर्ट का सपोर्ट करते हुए ‘डॉग लवर’ पर तंज कसा.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:13 AM IST
अब ये क्या बोल गए फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा
अब ये क्या बोल गए फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा

Ram Gopal Varma Stray Dogs Tweet: इन दिनों दिल्ली में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर पकड़कर शेल्टर होम में भेजे जाने वाले फैसले को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं. साथ ही इस मामले को लेकर कई स्टार्स ने भी अपनी बता रखी. इसी बीच अब हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाले फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कोर्ट के इस फैसले को सही बताते हुए एक ट्वीट किया जो अब तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ‘डॉग हेटर’ कहना शुरू कर दिया. 

इस पर राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर एक लंबा नोट लिखते हुए साफ किया कि वे नफरत नहीं, बल्कि हकीकत पर बात कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जो लोग उन्हें ‘डॉग हेटर’ कह रहे हैं, वे हकीकत से आंखें मूंद रहे हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों के काटे जाने और कई बार मारे जाने की घटनाएं सीसीटीवी वीडियो में सबके सामने हैं. इसके अलावा रेबीज के मामल लगातार बढ़ते जा रहे हैं. 

कोर्ट का साथ दे रहे राम गोपाल वर्मा

उनका कहना है कि किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले खतरे को दूर करना जरूरी होता है, उसके बाद लंबी बहस की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि सख्त चेतावनी है. अब हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि इंसानों की जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कई डॉग लवर्स तो कुत्तों के काटने को भी ‘लव बाइट्स’ मानकर चुप रह जाते हैं. 

डॉग लवर्स ही विदेशी नस्ल को पाल रहे 

असल में यही चुप्पी बीमारी को फैलाती है और पूरे मोहल्ले को खतरे में डाल देती है. राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा कि जो लोग खुद को डॉग लवर बताते हैं, वही लोग विदेशी नस्ल के पालतू कुत्तों को महंगे डॉक्टरों और लग्जरी घरों में रखते हैं. लेकिन जब बात स्ट्रे डॉग्स को अपनाने की आती है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये दोहरा रवैया है. असली काइंडनेस तब दिखेगी जब लोग सड़क के कुत्तों को अपनाकर उनकी देखभाल करेंगे.

आवारा कुत्तों को समस्या मानते हैं राम गोपाल वर्मा 

वर्मा का मानना है कि भारत में आवारा कुत्तों की समस्या असलियत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने लिखा कि समाधान ऐसा होना चाहिए, जिसमें इंसान और जानवर दोनों की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए. इसके लिए जरूरी है कि लोकल कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की सोच को देखते हुए फैसले लिए जाएं. सिर्फ इमोशनंस के आधार पर इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता. 

कोर्ट ने दिया था ये आदेश 

गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर मानते हुए सख्त आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इसके बाद से राजधानी में कई जगह विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं. लोग कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. लेकिन इस बीच वर्मा के बयान बहस को और तेज से बढ़ा रही हैं.

