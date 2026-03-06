Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडमैं सुंदर महिलाओं के बारे में... कियारा के बिकिनी लुक पर अश्लील कमेंट कर बुरे फंसे राम गोपाल वर्मा, अब सफाई में बोले- मतलब कुछ प्रोवोक करना

'मैं सुंदर महिलाओं के बारे में...' कियारा के बिकिनी लुक पर अश्लील कमेंट कर बुरे फंसे राम गोपाल वर्मा, अब सफाई में बोले- मतलब कुछ प्रोवोक करना

राम गोपाल वर्मा ने कियारा आडवाणी को लेकर ऐसा विवादित ट्वीट किया था जिससे बवाल मच गया था. अब इन्होंने इसी ट्वीट पर सफाई दी. उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:25 PM IST
राम गोपाल वर्मा और कियारा आडवाणी
राम गोपाल वर्मा और कियारा आडवाणी

Ram Gopal Verma on Kiara Advani Bikini Comment: राम गोपाल वर्मा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो विवादों में फंस जाते हैं. फिल्म मेकर्स ने काफी वक्त पहले कियारा आडवाणी के 'वॉर 2' के बिकिनी वाले लुक पर ऐसा कमेंट किया था जिसे लेकर वो खूब ट्रोल हुए थे. इस अश्लील कमेंट को राम गोपाल वर्मा ने बाद में डिलीट कर दिया. ऐसे में हाल ही में दिए इंटरव्यू में जब राम गोपाल वर्मा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई में ऐसी बात कह दी कि लोगों को हजम नहीं हो रही है.

अश्लील कमेंट पर दी सफाई

एक इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने अपने अश्लील कमेंट पर सफाई देते हुए कहा कि वो हमेशा महिलाओं को खुलकर कॉम्पिलमेंट देते हैं. तो जो भी बोलता हूं उसे उसी तरह से लेना चाहिए. इंटरव्यू में जब राम गोपाल वर्मा से पूछा गया कि कियारा पर किया गया ट्वीट उन्होंने डिलीट क्यों किया? इस पर जवाब देते हुए वर्मा ने कहा कि- 'मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा था ट्वीट में और क्या कहा था क्योंकि मैं बहुत सारे ट्वीट करता रहता हूं.'

मैं सुंदर महिलाओं के बारे में...
राम गोपाल ने आगे कहा- 'इस बात को काफी वक्त बीत गया है. मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप ट्रेलर में इस तरह की इमेज लगा रहे हैं -बिकिनी में एक खूबसूरत लड़की जिसका मतलब कुछ प्रोवोक करना है. मैंने जो फील किया उस पर बैक हैंडेट कॉम्प्लिमेंट दे दिया था. रंगीला के दिनों से ही मैं सुंदर महिलाओं के बारे में अपने कॉम्प्लिमेंट छिपाकर नहीं रखता. मैं जैसे खुद को एक्सप्रेस करता हूं और अपने विचार रखता हूं तो उसको व्यक्ति के तौर पर नहीं बदल पाऊंगा. लेकिन मेरा सिनेमा बदल जाएगा.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

क्या का राम गोपाल का विवादित ट्वीट?
दरअसल, 'वॉर 2' का टीजर आने के बाद राम गोपाल वर्मा ने ऐसा विवादित ट्वीट किया था जिसे जिसने पढ़ा उसने राम गोपाल को खरी-खोटी सुनाई. इन्होंने ट्वीट लिखा था- 'देशों और समाज के बजाय अगर ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच इस बात का युद्ध हो कि किसको....तो फिल्म एक...होगी. इसी ट्वीट को बाद में इन्होंने डिलीट कर दिया था.'

 

 

