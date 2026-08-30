Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘मैं बहुत Physical इंसान हूं…’ श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर राम कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं नहीं बदलूंगा'

Shreya Kalra-Ram Kapoor Kissing Row: 'लॉक अप सीजन 2' में राम कपूर और श्रेया कालरा से जुड़ा किसिंग विवाद फिर से खबरो में आ गया है. अब इस मामले पर रिएक्शन देते हुए राम कपूर ने श्रेया के इरादों को लेकर सफाई दी और कहा कि इसे गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:35 AM IST
‘मैं बहुत Physical इंसान हूं…’ श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर राम कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं नहीं बदलूंगा'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फिटनेस के लिए जिम पहुंचे डॉक्टर, वर्कआउट करते-करते अचानक जमीन पर गिरे... CCTV वीडियो
2
3
4
5