‘मैं बहुत Physical इंसान हूं…’ श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर राम कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं नहीं बदलूंगा'

इस विवाद की शुरुआत इस समय हुई, जब ‘लॉक अप सीजन 2’ में श्रेया ने एक टास्क के दौरान राम कपूर को एलिमिनेशन से बचाया था, जिसके बाद एक्टर ने श्रेया के गाल पर किस कर दिया था. इसके बाद श्रेया और शिल्पा शिंदे के बीच एक दूसरे टास्क को लेकर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राम शिवांगी जोशी के चेहरे के काफी करीब आ गए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर राम कपूर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. बढ़ते विवाद के बीच उनकी पत्नी गौतमी कपूर भी पति के बचाव में सामने आईं और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी. हालांकि बाद में शो के फिनाले वीक में एंट्री लेते समय राम कपूर की पत्नी ने श्रेया से माफी भी मांगी थी.