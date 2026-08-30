‘मैं बहुत Physical इंसान हूं…’ श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर राम कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं नहीं बदलूंगा'

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले रिएलिटी शो ‘लॉक अप' के सीजन 2 में इस बार शानदार गेम देखने को मिला था, जिसमें श्रेया कालरा ने अपनी जीत दर्ज कराई. लेकिन शो के दौरान ही राम कपूर और श्रेया कालरा के बीच एक विवाद ने जन्म लिया, जिसको लेकर श्रेया ने खुलकर विरोध किया. इस दौरान श्रेया ने आरोप लगाया कि राम ने उनकी परमिशन के बिना गाल पर किस किया. अब इस पूरे मामले पर राम कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. हाल ही में एक पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान राम ने इस विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर श्रेया ने उनसे कई बार बातचीत की थी और अपनी बात साफ की थी.
पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया. राम ने बताया कि श्रेया ने उनसे कई बार इस मुद्दे पर बात की थी और खुद साफ किया था कि उनका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था.
‘लॉक अप सीजन 2’ में राम कपूर और श्रेया कालरा से जुड़ा किस विवाद काफी सुर्खियों में रहा था. अब इस मामले पर राम कपूर ने खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा, 'श्रेया ने मुझसे कई बार बात की और कहा कि 'सुनो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और तुम बिल्कुल ठीक हो' मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं. मैं बहुत ही शारीरिक रूप से एक्टिव इंसान और अपने पूरे करियर में ऐसा ही रहा हूं. और मैं बदलने वाला नहीं हूं, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरी बातों को किस तरह से लिया जाता है.'
राम कपूर ने अपनी बात रखते हुए अपने लंबे करियर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में करीब 27 साल काम करने के दौरान उनके साथ काम करने वाली किसी भी महिला ने उनके व्यवहार को लेकर शिकायत नहीं की. एक्टर ने कहा, 'मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व है कि इस इंडस्ट्री में अपने 27 साल के करियर में, मेरे साथ काम करने वाली किसी भी महिला ने कभी कोई शिकायत नहीं की है. इसलिए मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा.'
राम ने आगे कहा, 'ये छोटी-मोटी बातें जो होती रहती हैं, ये विवाद जिनमें बातों को गलत तरीके से लिया जाता है, मैं इन पर अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला क्योंकि लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती है. जैसा कि मैंने कहा, मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी है, मैं उसी पर ध्यान देता हूं और ये सब फालतू बकवास और समय की बर्बादी है.'
राम ने श्रेया को लेकर अपनी राय भी साफ शब्दों में रखी. उन्होंने उन्हें अच्छे परिवार की प्यारी लड़की बताया, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना सीखना चाहिए. राम के मुताबिक, बहस या किसी विवाद की स्थिति में श्रेया को थोड़ा शांत रहकर बात करनी चाहिए. उनके इस बयान से साफ है कि वो इस मामले को लेकर अब ज्यादा सफाई देने के मूड में नहीं हैं और इसे पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं.
इस विवाद की शुरुआत इस समय हुई, जब ‘लॉक अप सीजन 2’ में श्रेया ने एक टास्क के दौरान राम कपूर को एलिमिनेशन से बचाया था, जिसके बाद एक्टर ने श्रेया के गाल पर किस कर दिया था. इसके बाद श्रेया और शिल्पा शिंदे के बीच एक दूसरे टास्क को लेकर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राम शिवांगी जोशी के चेहरे के काफी करीब आ गए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर राम कपूर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. बढ़ते विवाद के बीच उनकी पत्नी गौतमी कपूर भी पति के बचाव में सामने आईं और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी. हालांकि बाद में शो के फिनाले वीक में एंट्री लेते समय राम कपूर की पत्नी ने श्रेया से माफी भी मांगी थी.