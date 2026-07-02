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राम कपूर ने कैमरे के सामने कर दी ऐसी हरकत! ‘लॉक अप 2’ में कंटेस्टेंट संग किसिंग सीन से मचा हंगामा

इस समय 'लॉक अप 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर वन ट्रेंड कर रहा है, जिसके नए प्रोमो ने ऑडियंस के बीच हलचल पैदा कर दी है. वहीं इस शो में टीवी एक्ट्रर राम कपूर ने एक ऐसी हरकत कर दी है, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 02, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:19 PM IST
राम कपूर ने कैमरे के सामने कर दी ऐसी हरकत! ‘लॉक अप 2’ में कंटेस्टेंट संग किसिंग सीन से मचा हंगामा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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