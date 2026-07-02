/राम कपूर ने कैमरे के सामने कर दी ऐसी हरकत! ‘लॉक अप 2’ में कंटेस्टेंट संग किसिंग सीन से मचा हंगामा

'लॉक अप: सच या सजा' का दूसरा सीजन हाल ही में शुरू हुआ है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. इस बार शो में कई अतरंगी कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं, जो अपनी अलग-अलग पर्सनैलिटी के चलते काफी वायरल हो रहे हैं. वहीं इस बार एक्टर राम कपूर भी शो का हिस्सा बने हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इस शो के पहले ही एपिसोड में उन्होंने मैरिज और चीटिंग को लेकर टिप्पणी की थी, जिसने इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं अब फिर से राम कपूर ने एक ऐसी हरकत कर दी है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया.