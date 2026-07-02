/राम कपूर ने कैमरे के सामने कर दी ऐसी हरकत! ‘लॉक अप 2’ में कंटेस्टेंट संग किसिंग सीन से मचा हंगामा

'लॉक अप: सच या सजा' का दूसरा सीजन हाल ही में शुरू हुआ है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. इस बार शो में कई अतरंगी कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं, जो अपनी अलग-अलग पर्सनैलिटी के चलते काफी वायरल हो रहे हैं. वहीं इस बार एक्टर राम कपूर भी शो का हिस्सा बने हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इस शो के पहले ही एपिसोड में उन्होंने मैरिज और चीटिंग को लेकर टिप्पणी की थी, जिसने इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं अब फिर से राम कपूर ने एक ऐसी हरकत कर दी है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया.
दरअसल एक्टर राम कपूर ने शो में बातचीत के दौरान एक साथी कंटेस्टेंट को जबरदस्ती किस कर दिया है. उनकी ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. आइए बताते हैं कि राम कपूर ने किस कंटेस्टेंट को किस किया है.
राम कपूर ने ये हरकत उस समय की, जब सभी कंटेस्टेंट साथ बैठकर मजाक कर रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने साथी कंटेस्टेंट लैला यादव को पहले गाल पर किस किया और झट से फिर उन्हें लिप किस करने की कोशिश करने लगे. एक्टर की इस हरकत को देखने के बाद घर के सभी कंटेस्टेंट शॉक्ड रह गए. लेकिन लैला ने स्थिति को संभालते हुए इस मामले को मजाक में खत्म कर दिया.
Lock Upp Season 2 (Ep 4):
• Ram Kapoor (52) forcefully kissed Laila (Varun Yadav, much younger, almost half his age).
• Laila is portrayed as innocent and didn’t protest or say anything, but silence ≠ consent.
• Shame on him for misusing his position and age; no right to… pic.twitter.com/iqeT4cbZaO
— ASH (@CA_ashhh) June 30, 2026
'लॉक अप 2' के कंटेस्टेंट लैला यादव हरियाणा के एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने कॉमिक वीडियो, ट्रैवल व्लॉग और लाइफस्टाइल कंटेंट से पॉपुलैरिटी हासिल की है. टीवी और ओटीटी पर वो पहली बार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक मजबूत फैन बेस बना हुआ है. लैला को छोटे-छोटे कॉमेडी वीडियो से काफी पॉपुलैरिटी मिली, जिसमें वो आम जिंदगी से जुड़े मजाक करते हैं और मजेदार तरीके वीडियो बनाते हैं.
कई लोग इस बात को जानकर हैरान होंगे कि लैला का असली नाम कुछ और है. 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि ये निकनेम उनके दोस्तों ने उन्हें दिया है, जो धीरे-धीरे उनकी पहचान बन गया. आज, सोशल मीडिया और उनके सभी फैंस उन्हें लैला के नाम से जानते हैं. लेकिन उनका असली नाम वरुण यादव है. लैला अक्सर अपने दोस्त और दूसरे कंटेंट क्रिएटर आरुष भोले के साथ मिलकर व्लॉग बनाते हैं. दोनों अपनी कॉमेडी वीडियो से लोगों का दिल जीत लेते हैं.