'राम कपूर ने मुझे खींचकर KISS किया', नमन शॉ ने सुनाया पुराना किस्सा; कहा-लोग मेरी सेक्शुअलिटी पर सवाल उठाने लगे

टीवी एक्टर राम कपूर इन दिनों पॉपुलर OTT रियलिटी शो लॉक अप-2 में नजर आ रहे हैं. इस शो में भी वो अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में बने हुए हैं. बीते दिनों में एक श्रेया कालरा ने उनपर बार-बार 'kiss' का आरोप लगाया था. वहीं, अब शो के बाहर भी उनका नाम एक 'Kiss' कंट्रोवर्सी को लेकर फिर सुर्खियां बटोर रहा है.
दरअसल, हाल ही में टीवी एक्टर नमन शॉ ने 'कसम से' शो के दिनों का एक पुराना किस्सा शेयर किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि एक बार को-एक्टर राम कपूर के एक मजाकिया अंदाज ने ऐसी सुर्खियां बटोरीं कि लोग उनकी सेक्शुअलिटी पर सवाल उठाने लगे थे.
बता दें कि साल 2006 में नमन शॉ और राम कपूर ने एकता कपूर के मशहूर टीवी शो 'कसम से' में साथ काम किया था. एक इंटरव्यू के दौरान नमन ने बताया कि उस समय शो काफी पॉपुलर हो चुका था और मीडिया अक्सर सेट पर कलाकारों से मिलने आती थी.
नमन कहते हैं, 'एक दिन एक पत्रकार ने राम कपूर से पूछा कि उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? इस पर राम कपूर ने मुझे अपने पास खींच लिया और गाल पर Kiss किया. फिर मजाकिया अंदाज में मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मुझे नमन बहुत पसंद है. वह शानदार एक्टर हैं और उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है.'
नमन ने आगे बताया कि ये सिर्फ दोस्ती और मजाक का पल था, लेकिन मीडिया में इसे अलग ही तरीके से पेश किया गया. उस दौरान कई रिपोर्ट्स में ऐसी हेडलाइन्स छपीं कि हम दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे.
एक्टर कहते हैं, 'हालांकि, बाद में कुछ रिपोर्ट्स में पूरे मामले की सच्चाई भी सामने आई. लेकिन तब तक लोग उनकी सेक्शुअलिटी पर सवाल करने लगे थे. उन्होंने बताया कि एक छोटी-सी घटना को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया.'
नमन शॉ ने कहा, 'इस घटना का उन पर गहरा असर पड़ा था, क्योंकि उस समय वह इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे. मीडिया में छपी खबरों को देखकर मेरी फैमिली भी काफी परेशान हो थी.' नमन ने आगे कहा, 'लोग मुझसे पूछने लगे थे कि क्या मैं स्ट्रेट हूं या गे. उस वक्त मैं इंडस्ट्री में नया था, इसलिए इस पूरी स्थिति को संभालना मेरे लिए आसान नहीं था.'
अब हाल ही में राम कपूर को लेकर चल रहे विवाद पर भी नमन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राम कपूर दिल के अच्छे और बेहद एक्सप्रेसिव इंसान हैं. नमन ने कहा, 'मैं राम को अच्छी तरह जानता हूं. वह बहुत एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपनी इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति उनकी तरह सहज महसूस नहीं करता. मुझे उनके व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसे प्यार जताने के तरीके से सहज हो. कुछ लोगों को यह असहज या आपत्तिजनक भी लग सकता है. जैसा कि 'लॉक अप' में भी देखने को मिला कि कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई.'