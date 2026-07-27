'मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की थी' Lock Upp2 में राम कपूर के खुलासे ने मचाई सनसनी, खोला अपना सबसे बड़ा राज

टीवी एक्टर राम कपूर ने 'लॉक अप सीजन 2'में अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे खुलासे किए गए, जिन्हें सुनकर शो के कंटेस्टेंट्स ही नहीं बल्किऑडियंस भी इमोशनल हो गए. राम ने अपने पिता के आखिरी समय को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने पिता के एक मुश्किल फैसले में उनका साथ दिया था. एक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग बनाने में उनकी मदद की थी. इस बात को बताते हुए राम काफी इमोशनल नजर आए और घर का माहौल भी काफी गंभीर हो गया.
राम कपूर ने बताया कि उनके पिता को पहले पैनक्रियास का कैंसर हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद बीमारी दोबारा लौट आई. कोविड के समय जब कैंसर फिर से बढ़ गया, तब उनके पिता ने दोबारा इलाज न कराने का फैसला किया. राम ने बताया कि उनके पिता अब इस बीमारी से और लड़ना नहीं चाहते थे.
राम ने आगे बताया कि उन्होंने अपने पिता की हालत के बारे में परिवार से बात की और आखिर में राम से कहा कि वो अपने आखिरी सफर में अकेले नहीं रहना चाहते. राम ने बताया कि उनके पिता को मौत से ज्यादा अकेले जाने का डर था और वो चाहते थे कि उनका बेटा उस समय उनके साथ रहे.एक्टर ने आगे बताया कि जब उनके पिता ICU में भर्ती थे, तब वो लगातार उनके साथ मौजूद थे मगर उस समय किसी को नहीं पता था कि उनका इलाज नहीं हो रहा है.
राम ने कहा कि उनके पिता सिर्फ इतना चाहते थे कि 'मैं उनको विदाई दूं और आखिरी समय में उनके साथ रहूं. उन्हें अकेले रहने से काफी डर लगता था, उन्हें मरने से डर नहीं लग रहा था.वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके अंतिम संस्कार में रोए.'
राम कपूर ने बताया कि इस घटना के बाद उनकी बहन और मां अब भी उनसे बात नहीं करतीं. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले ने उनके परिवार को पर गहरा असर छोड़ा. राम ने कहा कि उनके पिता ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और आखिरी समय में भी अपनी इच्छा के मुताबिक फैसला लिया. एक्टर ने कहा कि पिता की वजह से उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा और अब उनके लिए मौत का डर पहले जैसा नहीं रहा.
शो में राम कपूर ने अपनी जिंदगी का एक और दर्दनाक राज खोला. उन्होंने बताया कि बोर्डिंग स्कूल के दिनों में जब वो सिर्फ 13 साल के थे, तब उनके साथ गलत हरकत हुई थी. राम ने बताया कि आठवीं क्लास में पढ़ते समय एक बड़े स्टूडेंट ने उनके साथ ऐसी हरकत की, जिससे वो डर गए और कुछ समझ नहीं पाए. उन्होंने कहा कि उस समय वो काफी घबरा गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस स्टूडेंट से कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं है. राम के इस खुलासे ने शो के सभी मेंबर्स को इमोशनल कर दिया.