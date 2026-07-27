'मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की थी' Lock Upp2 में राम कपूर के खुलासे ने मचाई सनसनी, खोला अपना सबसे बड़ा राज

शो में राम कपूर ने अपनी जिंदगी का एक और दर्दनाक राज खोला. उन्होंने बताया कि बोर्डिंग स्कूल के दिनों में जब वो सिर्फ 13 साल के थे, तब उनके साथ गलत हरकत हुई थी. राम ने बताया कि आठवीं क्लास में पढ़ते समय एक बड़े स्टूडेंट ने उनके साथ ऐसी हरकत की, जिससे वो डर गए और कुछ समझ नहीं पाए. उन्होंने कहा कि उस समय वो काफी घबरा गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस स्टूडेंट से कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं है. राम के इस खुलासे ने शो के सभी मेंबर्स को इमोशनल कर दिया.