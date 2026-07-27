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'मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की थी' Lock Upp2 में राम कपूर के खुलासे ने मचाई सनसनी, खोला अपना सबसे बड़ा राज

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' में राम कपूर ने अपने पिता से जुड़ा एक इमोशनल सीक्रेट शेयर किया, जिसे सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने बताया कि कैंसर दोबारा लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद की थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 27, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:58 PM IST
'मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की थी' Lock Upp2 में राम कपूर के खुलासे ने मचाई सनसनी, खोला अपना सबसे बड़ा राज

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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