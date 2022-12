Ram Setu On OTT: 200 रुपये देने होते तो क्या मल्टीप्लेक्स में नहीं देखते यह फिल्म, ओटीटी यूजर ने पूछा

Ram Setu Movie 2022: ओटीटी प्लेटफॉर्म का साधारण मतलब व्यक्ति यही लेता है कि इसका मासिक या सालाना सब्सक्रिप्शन लिया तो यहां आने वाली हर फिल्म या वेब सीरीज देख सकेगा. उसने यहां डाले जाने वाले हर कंटेंट का पैसा एडवांस में चुका दिया है. लेकिन कई बार उसकी सोच के मुताबिक बात नहीं होती. प्लेटफॉर्म कंटेंट तो डालते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसे देखने के लिए अतिरिक्त धन चुकाना पड़ेगा. हालांकि ओटीटी इस कंटेंट को हमेशा के लिए नहीं बल्कि हफ्ते-दस दिन इस तरह से रखता है ताकि कुछ दर्शक तो पैसा चुका दें. हिंदी के कई दर्शक ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्मों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते नजर आते हैं. एक बार फिर यही हुआ है.

@amazonIN @PrimeVideoIN here is sense you new movies launch in ott on Rent this is not right for Amazon prime user koi sense hai is Baat Hai agar 200 mai movie dekhni hoti to theatre mai na dekh lete new ploices kuch nhi deko rent rent wrost Amazon prime day pic.twitter.com/IFCLj0CUJK

— Vikas (@Vikas77843752) December 2, 2022