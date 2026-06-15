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एक वायरल वीडियो ने छेड़ दी पुरानी बहस, आखिर नई रामायणों को क्यों नहीं मिल पाता रामानंद सागर वाला प्यार?

90s की फेमस रामानंद सागर की 'रामायण' तो आपने देखी ही होगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 'रामायण' रीजनल यानी हरियाणवी भाषा में बने तो कैसी होगी? ऐसी ही एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी भाषा हरियाणवी है. इसे देखने के बाद लोग इस पर रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:15 AM IST
एक वायरल वीडियो ने छेड़ दी पुरानी बहस, आखिर नई रामायणों को क्यों नहीं मिल पाता रामानंद सागर वाला प्यार?
Image Credit: नई रामायणों को क्यों नहीं मिलता रामानंद सागर वाला प्यार?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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