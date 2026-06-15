रामानंद सागर की 'रामायण' टीवी के इतिहास का वह महान शो है, जिसकी तुलना करने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की, लेकिन कोई कर नहीं पाया. अब बड़े पर्दे पर नितेश तिवारी भी 'रामायण' लेकर आ रहे हैं, जिसे भारत के सबसे महंगे फिल्म प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. इस रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साउथ स्टार यश रावण, साई पल्लवी माता सीता और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. दो हिस्सों में बनने वाली इस फिल्म का बजट लगभग 2,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
वैसे तो अब तक 'रामायण' पर कई शोज बन चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो क्लिप वायरल हो रही है, उसने लोगों को हंसाने के साथ-साथ गुस्सा भी दिला दिया है. आइए जानते हैं कि वायरल हो रही इस क्लिप में आखिर ऐसा क्या है, जिसे देखने के बाद लोग नाराज हो गए.
दरअसल, वायरल हो रही इस क्लिप में 'रामायण' का एक सीन दिखाया गया है और इसे हरियाणवी रामायण बताया जा रहा है. इसमें हनुमान जी का एक सीन शूट किया गया है, जिसमें हनुमान बैठकर श्रीराम का नाम ले रहे हैं. तभी राम आकर हरियाणवी में हनुमान से बात करते नजर आते हैं. डायलॉग्स पूरी तरह हरियाणवी भाषा में हैं और इसे कॉमेडी की तरह शूट किया गया है. दोनों माता सीता के हरण की बात करते हैं और बीच में भगवान लक्ष्मण का किरदार भी बोलता नजर आता है.
वायरल हो रही इस क्लिप को लेकर इंटरनेट पर बड़ी चर्चा छिड़ गई है. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'कृपया रामायण की ऐसी पोस्ट ना करें. इसे उचित समझें और डिलीट करें.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'हमें ऐसी बेवकूफी भरी बातें पोस्ट नहीं करनी चाहिए, जिससे सनातन को नुकसान पहुंचे. एक हरियाणवी होने के नाते,मुझे लगता है कि इन एक्टर्स की भाषा गलत है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'भगवान राम का सरासर अपमान है.' एक अन्य ने कहा, 'अगर रामानंद सागर इसे देख लेते तो सहम जाते.'