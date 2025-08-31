रामानंद सागर के बेटे का निधन, बीमारी के चलते अस्पताल में थे भर्ती, मशहूर प्रोड्यूसर की मौत से इंडस्ट्री में पसरा मातम

Prem Sagar Death: रामायण बनाने वाले महान फिल्म निर्माता रामानंद सागर के बेटे और फेमस प्रोड्यूसर प्रेम सागर का निधन हो गया है. उन्होंने 31 अगस्त, 2025 को सुबह 10 बजे अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया. प्रेम सागर की मौत से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है. प्रेम सागर 84 साल के थे और कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

मनोरंजन जगत में छाया मातम

इंडस्ट्री के जाने-माने प्रोड्यूसर प्रेम सागर के निधन से मनोरंजन जगत में मातम छाया हुआ है. इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर प्रेम सागर का नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता था. वे मनोरंजन दुनिया के ऐसे दिग्गज थे, जिन्हें इंडस्ट्री उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद रखेगी.

प्रेम सागर का अंतिम संस्कार

मशहूर प्रोड्यूसर प्रेम सागर का अंतिम संस्कार आज मुंबई के जुहू स्थित पवनहंस श्मशान घाट में किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, प्रेम सागर कुछ समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. रविवार को डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी थी.

सुनील लहरी ने जताया दुख

प्रेम सागर के निधन पर रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने दुख जताया. सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा 'यह दुखद समाचार शेयर करते हुए अतयंत दुख हो रहा है. रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर परलोक सिधार गए हैं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और घरवालों को इस दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें.'

Absolutely shocking news we lost Prem Sagar Ji son of Ramanand Sagar ji of Ramayan Om Shanti twitter.com/jO7s7wShOW Sunil lahri (LahriSunil) August 31, 2025

सागर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया

बता दें कि महान फिल्मकार रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर का आज निधन हो गया. उनके पुत्र प्रसिद्ध निर्माता शिव सागर थे. एक फेमस प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ, दिवंगत प्रेम सागर एक फेमस सिनेमैटोग्राफर भी थे, जिन्होंने अत्यंत सम्मानित सागर परिवार की विरासत को सफलतापूर्वक संभाला. प्रेम सागर, FTII (भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान), पुणे के 1968 बैच के पूर्व छात्र थे.