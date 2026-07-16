'रामायण'के लक्ष्मण सुनील लहरी का छलका दर्द, करीबी दोस्त के निधन से हुए भावुक

मयंक जयंतिलाल व्यास सिर्फ सुनील लहरी के ही नहीं, बल्कि 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और रावण की भूमिका निभाने वाले दिवंगत कलाकार अरविंद त्रिवेदी के भी करीबी थे. सुनील लहरी ने अपने दोस्त के साथ बिताए पुराने पलों की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में अरुण गोविल और अरविंद त्रिवेदी भी नजर आ रहे हैं. पोस्ट सामने आते ही फैंस ने मयंक को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने सुनील लहरी के प्रति संवेदनाएं जाहिर करते हुए कहा कि सच्चे दोस्त का जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है.