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'रामायण'के लक्ष्मण सुनील लहरी का छलका दर्द, करीबी दोस्त के निधन से हुए भावुक

'रामायण' फेम सुनील लहरी ने अपने करीबी दोस्त मयंक जयंतिलाल व्यास के निधन की दुखद खबर शेयर की. उन्होंने बताया कि उनके दोस्त की ऑफिस में हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई. इस घटना से एक्टर काफी भावुक और दुखी हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 16, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:39 PM IST
'रामायण'के लक्ष्मण सुनील लहरी का छलका दर्द, करीबी दोस्त के निधन से हुए भावुक

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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