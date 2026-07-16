'रामायण'के लक्ष्मण सुनील लहरी का छलका दर्द, करीबी दोस्त के निधन से हुए भावुक

टीवी के सबसे फेमस माइथोलॉजीकल शो 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाले एक्टर सुनील लहरी इन दिनों काफी दुखी हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने करीबी दोस्त मयंक जयंतिलाल व्यास उर्फ मयंक मुन्ना भाई के निधन की खबर शेयर की है. दोस्त के अचानक चले जाने से सुनील लहरी काफी भावुक हो गए और उन्होंने अपने दोस्त को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी.
सुनील लहरी ने बताया कि मयंक का निधन अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ. इस खबर ने न सिर्फ एक्टर को, बल्कि उनके फैंस को भी भावुक कर दिया है. मयंक जयंतिलाल व्यास सुनील लहरी के बेहद करीबी दोस्त थे और उनका रिश्ता काफी पुराना था.
सुनील लहरी ने बताया कि उनके दोस्त मयंक पूरी तरह हेल्दीऔर एक्टिव इंसान थे. उन्हें किसी बड़ी बीमारी की शिकायत नहीं थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. ऑफिस में काम करते समय अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो कुर्सी पर बैठे-बैठे ही गिर गए.
श्रद्धांजलि, एक नेक दिल दोस्त को जो सबकी मदद करते थे वे न केवल मेरे बल्कि अरुण गोविल जी और अरविंद त्रिवेदी जी के भी मित्र थे अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण हमने उन्हें खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। pic.twitter.com/IClnfkWTzY
— Sunil lahri (@LahriSunil) July 16, 2026
हालात इतने अचानक बिगड़े कि उन्हें अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिल पाया. सुनील लहरी ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता. एक पल में सब कुछ बदल सकता है. उन्होंने भगवान से अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
मयंक जयंतिलाल व्यास सिर्फ सुनील लहरी के ही नहीं, बल्कि 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और रावण की भूमिका निभाने वाले दिवंगत कलाकार अरविंद त्रिवेदी के भी करीबी थे. सुनील लहरी ने अपने दोस्त के साथ बिताए पुराने पलों की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में अरुण गोविल और अरविंद त्रिवेदी भी नजर आ रहे हैं. पोस्ट सामने आते ही फैंस ने मयंक को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने सुनील लहरी के प्रति संवेदनाएं जाहिर करते हुए कहा कि सच्चे दोस्त का जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है.
दोस्त को याद करते हुए सुनील लहरी ने कहा कि मयंक एक खुशमिजाज और जिंदादिल इंसान थे. उनके जाने से एक खालीपन हमेशा महसूस होगा. एक्टर ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए लोगों को ये भी याद दिलाया कि जिंदगी में अपनों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय कब बदल जाए, किसी को पता नहीं होता. सुनील लहरी के इस पोस्ट पर उनके फैंस और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी दुख जताया और उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत रखने की सलाह दी.
आपको बता दें कि सुनील लहरी पिछले काफी समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस से जुड़े रहते हैं. फिलहाल वो अपने प्रोडक्शन हाउस से जुड़े काम संभाल रहे हैं. इसके अलावा सुनील लहरी अपने फार्महाउस पर खेती भी करते हैं. वो अक्सर फलों, सब्जियों और दूसरी फसलों से जुड़ी जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. वो समय-समय पर 'रामायण' के पुराने किस्से, शूटिंग के एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ से जुड़ी बातें भी सोशल मीडिया पर बताते हैं.