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'रामायण' के 'रावण' सेट पर सुनते थे शिव भजन; यश ने किया बड़ा ही मजेदार खुलासा; बोले- 'मैंने पूरे सेट का माहौल खराब कर दिया था..'

Yash Spoil Atmosphere On Ramayana Set: नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के रावण उर्फ यश ने बताया कि वह सेट पर तेज-तेज म्यूजिक सुनते थे. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि वह पूरे सेट का माहौल खराब कर देते थे. एक्टर ने इसके पीछे की वजह भी बताई कि वह तेज आवाज में म्यूजिक क्यों सुनते थे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:59 AM IST
'रामायण' के 'रावण' सेट पर सुनते थे शिव भजन; यश ने किया बड़ा ही मजेदार खुलासा; बोले- 'मैंने पूरे सेट का माहौल खराब कर दिया था..'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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