'रामायण' के 'रावण' सेट पर सुनते थे शिव भजन; यश ने किया बड़ा ही मजेदार खुलासा; बोले- 'मैंने पूरे सेट का माहौल खराब कर दिया था..'

Yash Spoil Atmosphere On Ramayana Set: फिल्ममेकर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और लीड एक्टर रणबीर कपूर और यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इन दिनों सितारे फिल्म के प्रमोशन के लिए सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शामिल हुए. इस इवेंट के दौरान यश और रणबीर ने फिल्म की शूटिंग के बारे में बात की. यश ने अपने काम करने के तरीके और रावण का किरदार निभाने के बारे में खुलकर बात की.
हाल ही में 'रिव्यू नेशन' यूट्यूब चैनल पर 'रामायण' की टीम ने कहानी के किरदारों में रंग भरते हुए फिल्म के बारे में बात की. जब उनसे रावण का किरदार निभाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि सेट पर जाते समय उनका भारी-भरकम मुकुट उन्हें हर दिन उस रोल में ढलने में मदद करता था.
जब नितेश ने उन्हें उनके म्यूजिक के बारे में याद दिलाया, तो एक्टर ने मजाक में कहा, 'मैंने सेट का पूरा माहौल ही खराब कर दिया था. मैं बहुत सीरियस रहता था.' रणबीर ने बताया कि भले ही उन्होंने अभी तक यश के साथ कोई सीन शूट नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों ने किया है, वे बताते थे कि कन्नड़ स्टार अपने म्यूजिक से पूरे सेट की एनर्जी बदल देते थे.
यश ने बताया, 'मैं बड़े-बड़े स्पीकर लाता था और पूरी आवाज में म्यूजिक बजाता था. मैं उसी जोन में रहता था. मैं शिव के गाने बजाता था. रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है. मैं वही गाने बजाता था और उसी धुन में खो जाना चाहता था. म्यूजिक इतना तेज होता था कि लोगों को बात करने में बहुत मुश्किल होती थी.'
18 जुलाई को नई दिल्ली में 'प्रथम संकल्प' इवेंट में 'रामायण' का ट्रेलर दिखाया गया था. इस इवेंट में फिल्म की कास्ट और क्रू मेंबर्स शामिल हुए थे. ट्रेलर की क्लिप्स ऑनलाइन लीक हो गईं और खूब शेयर की गईं. जब 23 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में इसे दिखाया गया, तो फिर से कई क्लिप्स ऑनलाइन लीक हो गईं. यहां तक कि X (पहले ट्विटर) के एक यूजर ने इसका 2 मिनट का ट्रेलर भी बना लिया.