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‘क्या मुझमें काबिलियत है...’, पहले फिल्म का ट्रेलर हुआ पोस्टपोन... अब ‘राम’ का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने कही ये बात; आखिर क्या है माजरा

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होना था. लेकिन फिल्म का ट्रेलर पोस्टपोन किया गया है. इसी बीच रणबीर कपूर चर्चा में बने हुए हैं. रणबीर ने अपने फिल्म रामायण में राम के किरदार निभाने पर बात की है.

Written ByShilpa
Published: Jul 24, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:51 PM IST
‘क्या मुझमें काबिलियत है...’, पहले फिल्म का ट्रेलर हुआ पोस्टपोन... अब ‘राम’ का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने कही ये बात; आखिर क्या है माजरा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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