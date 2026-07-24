/‘क्या मुझमें काबिलियत है...’, पहले फिल्म का ट्रेलर हुआ पोस्टपोन... अब ‘राम’ का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने कही ये बात; आखिर क्या है माजरा

नितेश तिवारी की रामायण फिल्म साल 2026 की सबसे पॉपुलर फिल्म है. फिल्म में रणबीर कपूर श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म की शुरुआत में जब रणबीर कपूर का नाम सामने आया था कि वह श्रीराम का किरदार निभा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के इसका विरोध भी किया था. वहीं कुछ लोगों को रणबीर कपूर श्रीराम के किरादर के लिए एकदम परफेक्ट लगे.
वहीं अब रणबीर कपूर ने भी बोला है कि श्रीराम का किरदार स्वीकार करते समय उनके मन में कई सवाल और डर थे. रणबीर कपूर हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के मंच पर रणबीर कपूर फिल्म रामायण पैनल डिस्कशन का हिस्सा बने. उनके साथ डायरेक्टर नितेश तिवारी, यश और फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा भी साथ में थे.
रणबीर कपूर ने बोला कि मुझे याद है जब मुझे पहली बार फिल्म ऑफर हुई थी, तब मेरे मन में फिल्म को लेकर कई सवाल और डर था. मैं सोच रहा था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मुझमें इतनी काबिलियत है? कुछ समय बाद मेरा सारा डर और शक आभार में बदल गया. मुझे लगा कि यह मेरे लिए आशीर्वाद है. लाइफ में मिलने वाली वन टाइम अचीवमेंट है.
रणबीर कपूर ने इस पैनल में बात करते हुए बोला कि रामायण हम सभी लोगों में बसी हुई है. भगवान राम 4000 सालों से भी ज्यादा लोगों के आदर्श और मार्गदर्शक रहे हैं. श्रीराम एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विनम्र रहते हैं. वह मानवीय इच्छशक्ति और साहस पर जीत का प्रतीक हैं. उनके किरदार को पर्दे पर करना अपने आप में बड़ी और विनम्र करने वाली बात है.
आज यानी 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होना था. लेकिन फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज नहीं होगा. सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के मंच पर रामायण की टीम का ग्लोबल ट्रेलर लॉन्च होना था. लेकिन ट्रेलर रिलीज को अचानक टाल दिया गया. फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा- आज हमारी फिल्म रामायण का बेहद खास दिन है.
रामायण को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का हमारा साथ अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हकीकत बनने जा रहा है. इस समझौते को ध्यान में रखते हुए फिल्म का ट्रेलर ग्लोबल लेवल पर नई तारीख पर रिलीज होगा.
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट दीवाली पर रिलीज होगा. फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी लीड रोल में है. इसके अलावा फिल्म में रवि दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, लाला दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर जैसे बड़े स्टार्स हैं.