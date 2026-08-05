7वीं क्लास में साई पल्लवी के घर पकड़ा गया था उनका लिखा लव लेटर, मुसीबत में फंस गई थीं एक्ट्रेस; सुनाया मजेदार किस्सा

मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शुमार रामायण की सीता यानी साईं पल्लवी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच उनका एक इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने खुद अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया है कि बचपन में एक लव लेटर के चक्कर में काफी मार खाई है.
ये किस्सा उन्होंने नेटफ्लिक्स के मशहूर चैट शो माई विलेज शो में सुनाया था. इस दौरान उनके साथ फिल्म विराट पर्वम के लीड एक्टर राणा दग्गुबाती भी मौजूद थे. इस दौरान शो कि एंकर ने एक्ट्रेस से बचपन के किसी यादगार किस्से के बारे में पूछा था. तब साई पल्लवी ने बताया था कि बचपन में एक बार उनको को अपने माता पिता से काफी मार पड़ी थी. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब मैं 7th क्लास में थी. तब एक लड़के ने मेरे स्कूल बैग में लव लेटर रख दिया था. जो बाद घर पर मेरे मां पापा के हाथ लग गया. इसके बाद मेरी खूब पिटाई हुई.' एक्ट्रेस ने इसे खूब मजेदार तरीके से बताया सुनाया.
आज एक्ट्रेस ने अपने हुनर और सादगी के दम पर अपनी पहचान बनाई है. वो जल्द ही रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण में नजर आने वाली है. लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्ट्रेस ने आज तक किसी भी फेयरनेस ब्रांड का एड नहीं किया है. जानकारी के अनुसार साई पल्लवी को साल 2019 में एक कंपनी ने फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन के लिए ऑफर किया था. जिसके लिए उन्हें 2 से 3 करोड़ रुपए मिल रहे थे. हालांकि, साई ने विज्ञापन को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करेंगी. एक इंटरव्यू में पल्लवी ने खुलासा किया था कि वह ज्यादा मेकअप करने के पक्ष में नहीं रहती हैं.
साई का मानना है कि वह भारतीय हैं और उन्हें जो रंग मिला है,वह सही है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के फैसले की जमकर प्रशंसा हुई थी और यूजर्स ने इसे उनका बेहतरीन फैसला बताया था. साई की एक्टिंग, खूबसूरती और सरल अंदाज की वजह से तारीफ होती है, तो बेबाक अंदाज की वजह से वह विवादों में भी रह चुकी हैं.
पल्लवी ने साल 2005 में आई फिल्म 'कस्तुरी मान' से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 'काली', 'मिडिल क्लास', 'मारी', 'लव स्टोरी', 'श्याम सिंह रॉय', 'गार्गी', 'अमरन', 'तंडेल' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. साई पल्लवी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो वह जल्द ही नितेश तिवारी के 'रामायण' में नजर आएंगी. फिल्म में वह माता सीता के किरदार में होंगी, वहीं रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. 'रामायण' में 'केजीएफ' स्टार यश लंकापति रावण की भूमिका में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक नितेश तिवारी की 'रामायण' का बजट करीबन 835 करोड़ है.