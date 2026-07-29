'रामायण' में राम बने रणबीर, रावण बने यश... जानिए रियल लाइफ में किसके पास है ज्यादा दौलत?

Ranbir Kapoor-Yash Net Worth: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म में जहां रणबीर कपूर भगवान राम बने हैं, तो वहीं साउथ सुपरस्टार फिल्म में रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. ऐसे में दर्शक दोनों के बीच के महासंग्राम को देखने का इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म का ट्रेलर कल (30 जुलाई) को सुबह 4:15 बजे रिलीज किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि रियल लाइफ में फिल्म के राम उर्फ रणबीर कपूर और रावण उर्फ यश में से कौन ज्यादा अमीर है यानी किसकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है. आइए नजर डालते हैं-
बॉलीवुड के बड़े सितारों में शामिल रणबीर कपूर ने अपने करियर में एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'रॉकस्टार' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'ये जवानी है दीवानी', 'बर्फी', 'संजू' और 'एनिमल' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं. फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद एक्टर ने कड़ी मेहनत की और खुद के दम पर करोड़ों की संपत्ति भी बनाई है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर की कुल नेटवर्थ लगभग 350-400 करोड़ रुपये के बीच है. रणबीर बांद्रा में लग्जरी प्रॉपर्टी के मालिक हैं. उनके पास करीब 250 करोड़ रुपये की कीमत वाला आलीशान घर, कई लग्जरी गाड़ियां और प्रीमियम लाइफस्टाइल एसेट्स हैं.
वहीं, अगर रणबीर कपूर की कमाई की बात करें तो एक्टर फिल्मों से ही नहीं, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, विज्ञापनों और प्रोडक्शन से भी अच्छी कमाई करते हैं. वह एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 70 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. इतना ही नहीं, रणबीर कपूर एक सफल इनवेंसर भी हैं और उन्होंने कई स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है.
वहीं, साउथ सुपरस्टार यश की बात करें तो 'केजीएफ' फ्रेंचाइजी की धमाकेदार सफलता के बाद देशभर में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यश के पास लगभग 53 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है. वहीं, बेंगलुरु में यश के पास 6 से 8 करोड़ रुपये की कीमत वाला आलीशान घर है. एक फिल्म के लिए वह करीब 30 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. उनके पास रेंज रोवर, मर्सिडीज-बेंज GLS, BMW 7 सीरीज, ऑडी Q7 जैसी कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं.
बता दें कि सिनेमाघरों में रणबीर कपूर और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को रिलीज होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने डेट को रिवील नहीं किया है. फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा.