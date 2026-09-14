गणेश चतुर्थी पर 'रामायण' का नया पोस्टर रिलीज, रणबीर कपूर-साई पल्लवी की मोशन पिक्चर ने मोह लिया लोगों का मन

Ramayana Movie Poster: गणेश चतुर्थी का पावन अवसर हो और इंडियन सिनेमा से कोई बड़ी खुशखबरी न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है. इस गणेशोत्सव के खास मौके पर बॉलीवुड की सबसे मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' के मेकर्स ने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है. फिल्म का नया और बेहद खूबसूरत पोस्टर जारी कर दिया गया है. इस पोस्टर में बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर प्रभु श्री राम के अवतार में और साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रही हैं. दोनों का यह मैजिकल और डिवाइन लुक सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया है. अगर आप भी इस मेगा प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इसका नया मोशन पोस्टर देखकर आपकी एक्साइटमेंट का लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा.
जारी किए गए नए पोस्टर में रणबीर कपूर बहुत ही शांत और सौम्य अंदाज में साई पल्लवी के बालों में फूल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस सीन के बैकग्राउंड में एक बहुत ही शांत और खूबसूरत कुदरती नजारा दिख रहा है. पोस्टर के साथ बज रहा सॉफ्ट और मेलोडियस म्यूजिक सीधे दिल को छू जाता है. इस पोस्टर के जरिए मेकर्स ने श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और सम्मान को बहुत ही सादगी से स्क्रीन पर पेश किया है. इंटरनेट पर यूथ इस पोस्टर की जमकर तारीफ कर रहा है और इसे अब तक का सबसे परफेक्ट कास्टिंग मोशन पोस्टर बता रहा है.
गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल सफर का आगाज हुआ.'सिया राम' के नए पोस्टर रिलीज के बाद यह जानकारी दी गई कि जल्द ही फिल्म का पहला गाना "जय जय राम" रिलीज किया जाएगा. इस भव्य गाने को एआर रहमान ने कंपोज किया है, जिसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं और इसे अरिजीत सिंह व श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जिसे टी-सीरीज और 'वर्ल्ड ऑफ रामायण' के यूट्यूब चैनलों पर देखा जा सकेगा.
'रामायण' सिर्फ अपनी स्टार कास्ट की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने भारी-भरकम बजट को लेकर भी सुर्खियों में है. इस फिल्म का कुल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये ($500 मिलियन डॉलर) रखा गया है. फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि जब उन्होंने 6-7 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था, तो लोगों ने उन्हें पागल समझा था. लेकिन उनका विजन भारत की इस महान गाथा को हॉलीवुड लेवल पर ले जाने का है. इस फिल्म में जिस तरह के वीएफएक्स (VFX) और सीजीआई (CGI) का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसा इंडियन सिनेमा के इतिहास में आज तक कभी नहीं देखा गया.
फिल्म के बैकग्राउंड और विजुअल्स की बात करें तो मेकर्स ने इसमें कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई है. कहानी की शुरुआत रावण के उस खौफनाक और ग्रैंड लुक से होती है, जिसका चेहरा शॉल के पीछे छिपा होता है. डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इस पौराणिक कथा को बिल्कुल नए और मॉडर्न अंदाज में ढालने की कोशिश की है. जब रावण तीनों लोकों पर अपने राज का ऐलान करता है, तब दुनिया को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए प्रभु राम का जन्म होता है. फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश रावण का रोल निभा रहे हैं. इसके अलावा लारा दत्ता कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्व के किरदार में नजर आएंगे. टीवी के ओरिजिनल 'राम' यानी अरुण गोविल फिल्म में राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं. इस फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे भी एक अहम किरदार में दिखेंगे.
फैंस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का पहला पार्ट यानी 'पार्ट 1' अक्टूबर 2026 में दिवाली के शुभ अवसर पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. वहीं इस महागाथा का दूसरा हिस्सा यानी 'पार्ट 2' दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा. नए पोस्टर ने जिस तरह से तहलका मचाया है, उससे यह साफ हो गया है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है.