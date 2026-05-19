10,000 क्रू मेंबर्स के साथ बन रही रणबीर कपूर की ‘रामायण’, मेकर्स ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड; बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका!

Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' काफी सुर्खियों में है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड बना लिया है. इस फिल्म के लिए मेकर्स ने 10,000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को इकट्ठा किया है.
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Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर लगातार अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हर किसी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. दिलचस्प बात यह है कि 'रामायण' अब तक की सबसे बड़ी और शानदार फिल्मों में से एक बनने वाली है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' के पहले पार्ट को रिलीज करने के लिए मेकर्स ने 2026 की दिवाली का खास मौका चुना है. वहीं दूसरी तरफ जानकारी सामने आई है कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने इतिहास रचते हुए एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए निर्माताओं ने अब तक की सबसे बड़ी टीम को एक साथ इकट्ठा किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' पर 10,000 से भी अधिक क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं. यह बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म बनने जा रही है, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में क्रू मेंबर्स को इकट्ठा किया गया हो. प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स से लेकर एक्शन कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट तक, इस महाकाव्य को बनाने के लिए एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोगों को एक साथ लाया गया है.
मेकर्स ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कई टॉप इंटरनेशनल तकनीशियनों और एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ जोड़ा है. इस फिल्म को बड़े स्केल पर फिल्माया जा रहा है और मेकर्स हर एक बारीकी का ध्यान रख रहे हैं. इंडियन सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में बनी हैं, लेकिन 'रामायण' पहली फिल्म होगी, जिसे इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है.
बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' को 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा. इस फिल्म का पहला पार्ट 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकता है. रणबीर कपूर फिल्म में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे और उनके साथ माता सीता के किरदार में एक्ट्रेस साई पल्लवी दिखेंगी. रावण के किरदार के लिए साउथ सुपरस्टार यश को लिया गया है और सनी देओल फिल्म में हनुमान का किरदार निभाएंगे.
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