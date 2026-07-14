चीन पर फिर बॉलीवुड की नजर... क्या 'रामायण' खोल पाएगी सबसे बड़े विदेशी बाजार का दरवाजा? मेकर्स ने बनाया मेगा प्लान

Ramayana Part 1 Release in China: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. आए दिन फिल्म से जुड़े कई अपडेट सामने आते रहते हैं, जिससे इसका काफी बज बना हुआ है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने जा रही है. इस फिल्म का न केवल भारत में, बल्कि दुनियाभर में भी डंका बजने वाला है.
इसी बीच खबर है कि मेकर्स की नजर अब चीन के बॉक्स ऑफिस पर भी है, जहां आमिर खान की 'दंगल' ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया था. इसी सफलता को देखते हुए अब 'रामायण' भी 'दंगल' की राह पर चलने जा रही है. इसके लिए मेकर्स ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है.
4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को मेकर्स ने ग्रैंड बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसी के चलते अब इसकी रिलीज में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. खबरों के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 1' को चीन के सिनेमाघरों में भी रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है. इतना ही नहीं, मेकर्स लीड स्टारकास्ट के साथ एक बड़ा प्रमोशनल कैंपेन भी तैयार कर रहे हैं.
दरअसल, हाल ही में आई 'मिड-डे' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 1' को चीन की ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए चीनी एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बातचीत चल रही है. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो फिल्म को चीनी सिनेमाघरों में भी बड़े स्तर पर उतारा जाएगा. फिल्म की रिलीज से पहले एक बड़े प्रमोशनल टूर की भी तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी चीन जाकर फिल्म का प्रमोशन कर सकते हैं.
माना जा रहा है कि यह प्रमोशनल कैंपेन सितंबर-अक्टूबर में किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि 'रामायण' के लिए 24 सितंबर को पिंग्याओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक प्रेस इवेंट और स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले चीन के 'गोल्डन वीक' के दौरान कई शहरों में फिल्म का जोरदार प्रमोशन किया जाएगा.
'रामायण' को ग्लोबल लेवल पर पेश करने के लिए नितेश तिवारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इससे पहले फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशनल कैंपेन को भी इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करने की योजना सामने आ चुकी है. मेकर्स का टारगेट सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता हासिल करना है.
बता दें कि चीन पहले भी कई हिंदी फिल्मों के लिए बहुत फायदेमंद विदेशी मार्केट साबित हो चुका है. चीन में 'दंगल', '3 इडियट्स', 'अंधाधुन', 'सीक्रेट सुपरस्टार' और 'बजरंगी भाईजान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को काफी सफलता मिली है. इनमें आमिर खान की 'दंगल' सबसे बड़ी भारतीय हिंदी फिल्म है, जो चीन में जबरदस्त हिट साबित हुई. रिपोर्ट्स की मानें तो 'दंगल' ने सिर्फ चीन में ही 1305 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला है और फिल्म दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा पार्ट अगले साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा.