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चीन पर फिर बॉलीवुड की नजर... क्या 'रामायण' खोल पाएगी सबसे बड़े विदेशी बाजार का दरवाजा? मेकर्स ने बनाया मेगा प्लान

Ramayana Part 1: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' अब आमिर खान की ब्लॉकबस्टर 'दंगल' की राह पर निकल पड़ी है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है कि मेकर्स फिल्म को चीन में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 14, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:57 AM IST
चीन पर फिर बॉलीवुड की नजर... क्या 'रामायण' खोल पाएगी सबसे बड़े विदेशी बाजार का दरवाजा? मेकर्स ने बनाया मेगा प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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