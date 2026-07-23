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जब मां नीतू कपूर और पापा ऋषि कपूर की लड़ाई से डर जाते थे रणबीर कपूर, सीढ़ियों पर बैठकर रोते थे 'रामायण के राम'

Ranbir Kapoor Ramayana: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. 24 जुलाई को रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज होगा.

Written ByShilpa
Published: Jul 23, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:16 PM IST
जब मां नीतू कपूर और पापा ऋषि कपूर की लड़ाई से डर जाते थे रणबीर कपूर, सीढ़ियों पर बैठकर रोते थे 'रामायण के राम'

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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