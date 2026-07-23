जब मां नीतू कपूर और पापा ऋषि कपूर की लड़ाई से डर जाते थे रणबीर कपूर, सीढ़ियों पर बैठकर रोते थे 'रामायण के राम'

रणबीर कपूर जल्द ही पर्दे पर भगवान राम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. उनकी अपकमिंग फिल्म रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. वहीं फिल्म दीवाली के मौके पर रिलीज होगी. रणबीर कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं. कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने अपने बचपन और माता पिता को लेकर बातचीत की थी. रणबीर कपूर ने निखिल कामथ संग पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने बचपन में माता-पिता की लड़ाई देखी है. मम्मी-पापा की लड़ाई देख वो डर जाते थे.
रणबीर कपूर ने बोला मैं सीढ़ियों पर बैठकर मैं मम्मी-पापा की लड़ाई सुनता था. ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी. बचपन से ही अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो ये चीज मुझे डिस्टर्ब करता है. मेरे पेरेंट्स की बहुत लड़ाई होती है. हमरा परिवार बंगले में रहता था. मैंने ज्यादातर अपना बचपन सीढ़ियों पर बैठकर उनकी लड़ाई सुनते हुए बिताया है.
मेरे अंदर हमेशा डर और टेंशन रहता था. मैंने देखा कि मेरी मां उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के काम और सारी चीजें करती थी. लेकिन मां को वैसा प्यार नहीं मिला था. उस समय आदमी लोग ज्यादा इमोशन को दिखा नहीं पाते थे.
रणबीर कपूर ने इंटरव्यू में बोला कि उनके और उनके पिता के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे. दोनों के बीच में एक दूरी बनी हुई है. रणबीर ने बोला उनके पापा काफी अच्छे इंसान थे उन्होंने उन पर कभी भी गुस्सा नहीं किया. लेकिन वह शॉर्ट टेंपर वाले इंसान थे. रणबीर और ऋषि कपूर ने कभी भी एक दूसरे से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया. रणबीर ने बोला कि वह पापा से डरते थे. वो जो भी बोलते थे वो उसे मान लेते थे.
रणबीर कपूर जल्द ही रामायण फिल्म में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. डायरेक्टर नितेश तिवारी माइथोलॉकिल मूवी का बजट 4000 हजार करोड़ है. यश स्टारर फइल्म रामायण पार्ट 1 दीवाली के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म रामायण में बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी. डायरेक्टर पिछले 10 साल से फिल्म पर काम कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ सुपरस्टार यश, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, साई पल्लवी और अरुण गोविल जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा.