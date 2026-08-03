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साई पल्लवी के बचाव में उतरे रामानंद सागर के पोते, रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर जताई बड़ी चिंता; बोले- 'सीता-रावण शानदार हैं, लेकिन...'

Ranbir Kapoor Ramayana: नितेश तिवारी की 'रामायण' ट्रेलर रिलीज के बाद अब एक नया विवाद शुरू हो गया है. रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने साई पल्लवी को सीता के किरदार के लिए परफेक्ट माना है, लेकिन रणबीर को भगवान राम के रूप में स्वीकार करने पर सवाल उठाए.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 03, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:04 PM IST
साई पल्लवी के बचाव में उतरे रामानंद सागर के पोते, रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर जताई बड़ी चिंता; बोले- 'सीता-रावण शानदार हैं, लेकिन...'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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