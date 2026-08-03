साई पल्लवी के बचाव में उतरे रामानंद सागर के पोते, रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर जताई बड़ी चिंता; बोले- 'सीता-रावण शानदार हैं, लेकिन...'

Ranbir Kapoor Ramayana: रणबीर कपूर और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है. फिल्म में रणबीर, साई पल्लवी और यश के किरदारों की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन साई पल्लवी के सीता बनने पर लोगों की अलग-अलग राय बंटी हुई है. कोई उनकी तारीफ कर रहा है, तो कोई उन्हें इस किरदार में फिट नहीं मान रहा.
इसी बीच इस बहस में अब रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने पूरे विवाद पर अपनी राय रखी है. इतना ही नहीं, उन्होंने साई पल्लवी के किरदार का समर्थन भी किया है. हालांकि, उन्होंने रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार को लेकर चिंता जाहिर की है.
नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, खासकर इसकी स्टार कास्ट को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई है. जहां कुछ लोग साई पल्लवी को सीता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वहीं अब दिग्गज फिल्म निर्माता रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने इस विवाद में अपनी राय रखी है. उन्होंने फिल्म के नए ट्रेलर की तारीफ की है और किरदारों के लुक व VFX को प्रभावशाली बताया है.
शिव सागर ने सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी और रावण के लिए यश के चुनाव का खुलकर समर्थन किया है. उनका मानना है कि ये दोनों कलाकार साउथ भारत से हैं और हमारी पौराणिक कहानियों को गहराई से समझते हुए बड़े हुए हैं, जिससे वे इन किरदारों की भावनाओं को बेहतर तरीके से पर्दे पर उतार सकते हैं. उनके अनुसार, साई पल्लवी इस किरदार के लिए एक बेहतरीन चॉइस हैं, क्योंकि कलाकार की पहचान उसकी एक्टिंग से होती है.
उन्होंने साई और यश की सराहना की, वहीं रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में देखने पर चिंता जताई है. शिव सागर का तर्क है कि भगवान राम जैसे पवित्र किरदार के लिए अक्सर नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि दर्शकों के मन में कोई पूर्व छवि न हो. उनके अनुसार, रणबीर की 'एनिमल' जैसी फिल्मों के कारण उनकी एक बहुत मजबूत और अलग इमेज बन चुकी है, जिससे दर्शकों के लिए उन्हें राम के रूप में अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
'रामायण' के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म की कास्टिंग और किरदारों के चित्रण को लेकर इंटरनेट पर बहस तेज हो गई है. ट्रेलर में रावण की झलक और श्रीराम के संकल्पों ने लोगों को प्रभावित तो किया है, लेकिन किरदारों के साथ किए गए बदलावों पर सवाल भी उठ रहे हैं. अब यह तो फिल्म की रिलीज के बाद ही साफ होगा कि दर्शक रणबीर कपूर और साई पल्लवी की इस नई जोड़ी को पौराणिक किरदारों में कितना प्यार देते हैं.