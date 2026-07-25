रावण के लिए यश कैसे चुने गए, क्यों अब तक शूट नहीं हुआ रामायण का क्लाइमैक्स? रणबीर कपूर ने किया खुलासा

रणबीर कपूर जल्द ही पर्दे पर श्रीराम के किरदार में नजर आने वाले हैं. वहीं साउथ सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. नितेश तिवारी डायरेक्ट फिल्म को लेकर रणबीर कपुर ने खुलासा किया है. एक्टर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. एक्टर ने बताया है कि अभी तक फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट नहीं हुआ है.
रणबीर कपूर, नितेश तिवारी और यश हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में गए. इस दौरान बातचीत में रणबीर कपूर ने फिल्म और यश के बारे में खुलकर बात की है. रणबीर कपूर ने यश की एक्टिंग की तारीफ कर खुद को उनका बड़ा फैन बताया है.
रणबीर कपूर ने बताया है कि फिल्म के आखिरी में श्रीराम और रावण का आमना-सामना होगा. इससे पहले राम और रावण की एक छोटी मुलाकात होगी. लेकिन अभी तक उसकी शूटिंग नहीं हुई है. अभी हमने साथ में स्क्रीन शेयर नहीं किया है. मैं यश को काफी समय से जानता हूं, मैं उनके काम का फैन हूं. मेरा सच में मानना है कि रावण के लिए किरदार के लिए यश परफेक्ट हैं. दरअसल रावण के किरदार के लिए हमें स्टारडम, औरा और विजन की जरूरत थी यश में ये सब चीजे हैं.
यश ने इंवेट के दौरान रणबीर कपूर की तारीफ की है. उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि- दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दावा कर सकता है कि उसके पास भगवान श्रीराम का किरदार निभाने के लिए सारे गुण है. रणबीर ने खुद अपनी सादगी से इस बात को माना है, रणबीर शानदार एक्टर हैं. श्रीराम का किरदार निभाना आसान नहीं है. रणबीर ने इसके लिए काफी मेहनत की है. उनके काम और मेहनत को लेकर मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है.
रामायण फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 में दीवाली के मौके पर रिलीज होगा. वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज होगा.
रामायण फिल्म में रणबीर कपूर और यश के अलावा बड़े स्टार नजर आएंगे. फिल्म में मां सीता का किरदार साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने निभाया है. वहीं सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे. लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे नजर आएंगे. काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह भी रामायण में नजर आएंगी. फिल्म में अरुण गोविल, शीबा चड्ढा, इंदिरा कृष्णन और आदिनाथ जैसे स्टार्स नजर आएंगे.