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रावण के लिए यश कैसे चुने गए, क्यों अब तक शूट नहीं हुआ रामायण का क्लाइमैक्स? रणबीर कपूर ने किया खुलासा

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का बज बना हुआ है. ऐसे में फिल्म को लेकर छोटी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है. रणबीर कपूर ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि रणबीर और यश ने अभी तक फिल्म का क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग नहीं की है.

Written ByShilpa
Published: Jul 25, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:08 AM IST
रावण के लिए यश कैसे चुने गए, क्यों अब तक शूट नहीं हुआ रामायण का क्लाइमैक्स? रणबीर कपूर ने किया खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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