'रामायण' में रकुल प्रीत और विवेक ओबेरॉय का डरावना अवतार! पर्दे पर दिखेगी शूर्पणखा और उसके पति की अनसुनी कहानी

रामायण के बारे में जिक्र हो तो शूर्पणखा के बारे में चर्चा जरूरी होती है. सूर्पणखा के नाक काटे जाने के बाद बदला लेने के लिए सीता का हरण होता है. सीता हरण के पीछे का कारण रावण खुद है. दरअसल रावण ने बहन को कहा था कि वह जिस भी पुरुष को चाहेगी उससे विवाह कर सकती है. नितेश तिवारी की फिल्म में रकुल प्रीत सिंह सूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी. वहीं उनके पति विद्युतजिह्व का किरदार विवेक ओबेरॉय द्वारा निभाया जाएगा.
लोक कथा के अनुसार सूर्पणखा ने विद्युतजिह्व ने शादी की थी. लेकिन सूर्पणखा के भाई रावण को ये विवाह पसंद नहीं था क्योंकि विद्युतजिह्व राक्षस नहीं बल्कि दानव कुल का था. रावण ने बहन के पति की हत्या कर दी थी. इसके पीछे कई सारी कथाएं मौजूद है. एक लोककथा में बताया है कि रावण ने गलती से ऐसा किया था.
एक कथा के अनुसार रावण दिग्विजय की यात्रा पर था. इस दौरान वह पाताल लोक और रसातल की ओर भी गया था. उस दौरान उसका मुकाबला कालकेय वंश के योद्धा से हुआ था. उस सेना में विद्युतजिह्व भी था. युद्ध के दौरान रावण के हाथों से विद्युतजिह्व की मौत हो जाती है. लंका में शूर्पणखा ने भरी सभा में रोते हुए रावण को कोसा था. रावण को अपनी भूल का अहसास हुआ जिसके बाद उनसे बहन को वचन दिया कि वह अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष को अपना पति चुन सकती है.
कुछ कथाओं के अनुसार शूर्पणखा अपने भाई से बदला लेना चाहती थी. लेकिन रावण की शक्ति की वजह से वह अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है. जब शूर्पणखा को श्री राम की सख्ति के बारे में पता चला तो उसे रावण और राम के बीच दुश्मनी की शुरुआत कराने का काम किया. शूर्पणखा के बोलने के बाद रावण सीता का अपहरण करता है जिसके बाद रावण और राम के बीच युद्ध होता है.
रणबीर कपूर स्टारर रामायण फिल्म में विवेक ओबेरॉय और रकुल प्रीत सिंह विद्युतजिह्व और शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगे. इन दोनों का किरदार रामायण में सबसे जरूरी किरदार है. इन दोनों की कहानी से ही रावण और श्री राम के युद्ध की शुरुआत होती है.