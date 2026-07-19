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'सीता' का किरदार निभाना नहीं था आसान, साईं पल्लवी ने पहली बार किया खुलासा; बोलीं- 'खुद को जितना हो सका, उतना शुद्ध रखा'

Ramayana: नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में राम का किरदार रणबीर कपूर और सीता का रोल साई पल्लवी निभा रही हैं. एक्ट्रेस ने सीता के किरदार पर बताया कि वह इस किरदार को निभाने के लिए अपने आपको जितना शुद्ध रख सकती थीं, उतना शुद्ध रखा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 19, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:38 AM IST
'सीता' का किरदार निभाना नहीं था आसान, साईं पल्लवी ने पहली बार किया खुलासा; बोलीं- 'खुद को जितना हो सका, उतना शुद्ध रखा'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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