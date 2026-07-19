'सीता' का किरदार निभाना नहीं था आसान, साईं पल्लवी ने पहली बार किया खुलासा; बोलीं- 'खुद को जितना हो सका, उतना शुद्ध रखा'

Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है. फिल्म में एक्ट्रेस साई पल्लवी रणबीर के अपोजिट सीता के किरदार में नजर आएंगी. आज 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर साई पल्लवी ने अपने किरदार के बारे में बात की. साई पल्लवी ने कहा कि जितना मुमकिन हो सकता था, उतना उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश की और सीता का किरदार निभाने के लिए वह ध्यान लगाती थीं.
एक्ट्रेस साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाने पर कहा, 'एक्टर्स के लिए इस तरह का किरदार निभाना आसान नहीं होता है. क्योंकि एक देवी का रोल निभाना आसान नहीं है. जरूर कोई ऐसी टीम होगी जो इसे सबसे अच्छा वर्जन बनाने में अपना सब कुछ लगा रही होगी.'
इस दौरान साई पल्लवी ने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैंने सीता मां का किरदार करने का फैसला किया है. यह कुछ ऐसा नहीं है, जिसके पीछे आप जा सकते हैं या जिसके बारे में आप कुछ लिख या कह सकते हैं कि इस तरह मैं यह रोल करना चाहती हूं. मैं बैठती थी, ध्यान लगाती थी और कहती थी कि सीता मां, आप मेरे जरिए एक्टिंग करें. मेरे जरिए जो आएगा, वह वही होगा जो आप इस फिल्म के लिए चाहेंगी.'
साई पल्लवी ने आगे बताया कि उन्होंने अपने आपको जितना मुमकिन हो सकता था, उतना शुद्ध रखा. उन्होंने कहा, 'मैंने अपने आपको जितना हो सकता था, उतना शुद्ध रखा है. कम से कम अपने विचारों में मैंने इसे बिल्कुल निष्पक्ष रखने की कोशिश की है. मैं अपना बेस्ट वर्जन इस फिल्म में आपके लिए ला रही हूं.'
'रामायण' दो हिस्सों में बनने वाली फिल्म है, जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. इसमें रणबीर कपूर राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में और यश रावण के रोल में नजर आएंगे. सनी देओल, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और दूसरे कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिका निभाएंगे. फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा.