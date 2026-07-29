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Ramayana Trailer Released: 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रणबीर के राम अवतार ने खींचा ध्यान; यश के किरदार पर टिकीं फैंस की नजरें, देखें वीडियो

Ranbir Kapoor Ramayana Trailer Official Out: 'रामायण' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रणबीर कपूर जहां राम के किरदार में जच रहे हैं, वहीं रावण के किरदार में यश ने आग लगा दी है. हर कोई अब इस ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहा है. नीचे देखिए ट्रेलर-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 29, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:34 AM IST
Ramayana Trailer Released: 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रणबीर के राम अवतार ने खींचा ध्यान; यश के किरदार पर टिकीं फैंस की नजरें, देखें वीडियो
Image Credit: &#039;रामायण&#039; का ट्रेलर रिलीज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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