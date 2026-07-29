Ramayana Trailer Released: 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रणबीर के राम अवतार ने खींचा ध्यान; यश के किरदार पर टिकीं फैंस की नजरें, देखें वीडियो

Ranbir Kapoor Ramayana Trailer Official Out: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने पहली झलक में ही फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, वहीं यश को रावण के अंदाज में देखने के बाद हर किसी की निगाहें उन पर टिकी रह गईं.
फिल्म के ट्रेलर में भव्य सेट, दमदार विजुअल्स और शानदार स्टारकास्ट नजर आ रही हैं. इस ट्रेलर को सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर रिलीज किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही धमाल मचा दिया है. चलिए, ऐसे में ट्रेलर पर नजर डालते हैं.
इस ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण किरदार से होती है. ट्रेलर में रावण के महाशक्तिशाली अंदाज को काफी भव्यता से पेश किया गया है, जो कहानी का पूरा टोन सेट कर देता है. यश के बाद भगवान श्रीराम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर की एंट्री होती है. इस किरदार की झलक आप पहले टीजर में देख चुके हैं, लेकिन ट्रेलर में देखने के बाद उन पर आपका दिल ही आ जाएगा. ट्रेलर में श्रीराम का किरदार कहानी को आगे बढ़ाता नजर आता है. इसके साथ ही, रणबीर राम के किरदार में धनुर्विद्या में पारंगत दिखाए गए हैं.
वहीं, सीता का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस साई पल्लवी और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे के अंदाज को भी ट्रेलर में पहली बार दिखाया गया है. साई के हिंदी एक्सेंट और उनके अपीयरेंस को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन ट्रेलर में साई ने अपने किरदार में डायलॉग और सीन्स काफी दमदार अंदाज में बोले हैं. उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी को इंप्रेस कर दिया है.
वहीं, एक्टर रवि दुबे, जो कि फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, उनका ट्रेलर में सिर्फ एक सीन दिया गया है, लेकिन छोटे से सीन से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया है. एक छोटी सी झलक से वे हर किसी को सरप्राइज कर देते हैं. राम के लिए वनवास मांगने वाली कैकेयी के किरदार में लारा दत्ता एकदम धांसू अंदाज में नजर आ रही हैं और दशरथ के किरदार में आपको अरुण गोविल नजर आएंगे. उन पर भी आपकी निगाहें टिकी की टिकी रह जाएंगी. कुल मिलाकर फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार है.