VIDEO: 'रामायण' का ट्रेलर लीक या AI का कमाल? रणबीर कपूर-यश का वायरल वीडियो देख कन्फ्यूज हुए फैंस

Ramayana Trailer Video Viral: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर नितेश तिवारी स्टारर फिल्म 'रामायण' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म पर लोगों की नजरें इसकी पहली अनाउंसमेंट से ही टिकी हुई हैं. जब 'रामायण' का टीजर आया था, तब फैंस को एक्साइटमेंट के साथ-साथ कई सवाल भी थे, जिसके बाद से हर किसी को इसके ट्रेलर का इंतजार है.
वहीं, शनिवार, 18 जुलाई की शाम दिल्ली में 'रामायण' का पहला ट्रेलर रिवील हुआ, जो दुनिया के सामने कुछ दिन बाद दस्तक देने वाला है. ऐसे में कई लोगों को ट्रेलर देखने का मौका मिला, जिसके बाद से फिल्म के ट्रेलर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह 'रामायण' के ट्रेलर से लीक हुआ है.
भारत मंडपम में जिस स्क्रीन पर 'रामायण' का ट्रेलर दिखाया गया था, उसी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इसकी शुरुआत यश के रावण से होती है. ट्रेलर में रावण के महाशक्तिशाली अवतार को काफी भव्यता से पेश किया गया है, जो कहानी का पूरा टोन सेट कर देता है. इसके बाद श्रीराम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर की एंट्री होती है. इस किरदार की झलक आप पहले टीजर में भी देख चुके हैं. ट्रेलर में यह किरदार कहानी को आगे बढ़ाता नजर आता है. साथ ही, रणबीर कपूर को राम के किरदार में धनुष विद्या में पारंगत दिखाया गया है.
वहीं, सीता का किरदार निभा रही एक्ट्रेस साई पल्लवी और लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे भी ट्रेलर में पहली बार नजर आए हैं. साई के हिंदी एक्सेंट और उनके अपीयरेंस को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ सवाल उठे थे. लेकिन ट्रेलर में साई ने अपने डायलॉग और सीन काफी दमदार तरीके से निभाए हैं. उनकी परफॉर्मेंस आपको इम्प्रेस करने वाली है.
वहीं, रवि दुबे ट्रेलर में सिर्फ एक सीन में नजर आते हैं, लेकिन उसी एक झलक में सबको सरप्राइज कर देते हैं. राम के लिए वनवास मांगने वाली कैकेयी के किरदार में लारा दत्ता एकदम कमाल की नजर आ रही हैं और दशरथ के किरदार में आपको अरुण गोविल नजर आएंगे. उन पर तो आपकी नजर ही टिक जाएगी.
ध्यान रहे कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि ज़ी न्यूज नहीं करता है. हमने ये खबर वायरल हो रही वीडियो के आधार पर बनाया है. यह वीडियो एआई है या फिर लीक, इसकी पुष्टि ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही होगी. फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा.