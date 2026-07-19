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VIDEO: 'रामायण' का ट्रेलर लीक या AI का कमाल? रणबीर कपूर-यश का वायरल वीडियो देख कन्फ्यूज हुए फैंस

Ramayana Trailer Video Viral: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर को कल (18 जुलाई) पहली बार चुनिंदा मीडिया को दिखाया गया. इसके बाद से सोशल मीडिया पर फिल्म के कुछ मिनट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद कुछ फैंस इसे एआई बता रहे हैं, तो कुछ इसे असली ट्रेलर बता रहे हैं. आइए वायरल वीडियो पर नजर डालते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 19, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:42 AM IST
VIDEO: 'रामायण' का ट्रेलर लीक या AI का कमाल? रणबीर कपूर-यश का वायरल वीडियो देख कन्फ्यूज हुए फैंस
Image Credit: रणबीर कपूर की&#039;रामायण&#039; का ट्रेलर लीक?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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