'रामायण' के ट्रेलर का इंतजार खत्म, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में होगा रिलीज; मेकर्स ने चुना शुभ समय

Ranbir Kapoor Ramayana Trailer:इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म 'रामायण' चर्चा में है. अब मेकर्स ने रणबीर कपूर स्टारर फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.
बता दें कि इससे पहले 'रामायण' का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन किसी वजह से ट्रेलर की रिलीज को टाल दिया गया. अब आखिरकार मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर नया अपडेट शेयर किया है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म का ट्रेलर अब और कैसे आने वाला है, इसका बात का खुलासा कर दिया है.
'रामायण' के मेकर्स ने ऐलान किया है कि फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4:15 बजे (IST) दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा. बता दें कि यह समय 'ब्रह्म मुहूर्त' का है, जिसे हिंदू परंपरा में दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है. इस ऐलान के साथ मेकर्स ने नया पोस्टर भी शेयर किया है. इसपर लिखा, 'शुभ ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने ट्रेलर के साथ रामायण के आगमन का स्वागत करते हैं.'
पहले खबर थी कि ट्रेलर को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन रिलीज़ किया जाएगा. हालांकि, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने आखिरी समय में इसे टालने की घोषणा की और कहा कि ट्रेलर को बाद में किसी तारीख़ पर दुनिया भर में लॉन्च किया जाएगा.
ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग एक घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है. ये लगभग 48 मिनट तक रहता है. हिंदू परंपराओं में इसे ध्यान, प्रार्थना, मंत्र-जाप और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है. पुरानी मान्यता है कि सुबह के इन घंटों में मन शांत और एकाग्र रहता है.
एक तरफ फैंस फिल्म के ऑफ़िशियल ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच ट्रेलर का सीन ऑनलाइन लीक भी हो चुका है. ट्रेलर को सबसे पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'प्रथम संकल्प' इवेंट के दौरान दिखाया गया. इसके बाद मुंबई में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई. हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन प्रेजेंटेशन के दौरान भी इसे दिखाया गया था. ऐसे में हर इवेंट के बाद रिलीज न हुए ट्रेलर की छोटी-छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिससे फैंस ने मेकर्स से प्रोमो को ऑफ़िशियल तौर पर रिलीज करने की मांग की.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती लीक के बाद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और फिल्म की लीगल टीम ने एंटी-पायरेसी मुहिम शुरू की. हालंकि, फिर भी कॉमिक-कॉन प्रीव्यू के बाद भी नई क्लिप्स ऑनलाइन फैलती रहीं.
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में नजर आएंगे. इसके आलवा फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म का म्यूजिक हंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है और यश इसके को-प्रोड्यूसर भी हैं. यह फिल्म नवंबर 2026 में रिलीज होगी.