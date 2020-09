कंगना रनौत से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, एक्ट्रेस को राजनीति में आने का दिया न्योता

नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने अभिनेत्री कंगना रनौत से मुलाकात की हैं. बीएमसी द्वारा कंगना के बंगले पर ‘अवैध’ निर्माण गिराने की कार्रवाई के एक दिन बाद आठवले ने उपनगर खार स्थित कंगना के आवास पर उनसे मुलाकात की. आठवले ने कंगना को सुरक्षा का वादा करते हुए कहा कि अगर वह राजनीति में आना चाहती हैं तो बीजेपी और RPI उनका स्वागत करेगी.

क्या राजनीति में आएंगी कंगना

आठवले ने कहा, 'कंगना ने स्पष्ट कहा कि वह राजनीति में इंट्रेस्ट्रेड नहीं हैं और जब तक वह फिल्मों में काम कर रही हैं, राजनीति से जुड़ने की उनकी इच्छा नहीं. लेकिन अगर वह बीजेपी या RPI जॉइन करना चाहती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे.' रामदास अठावले और कंगना रनौत के बीच करीब एक घंटे की मुलाकात हुई.

Kangana Ranaut said she is not interested in politics but is interested in ensuring unity in society. She said that in her upcoming film she is playing the role of a Dalit and that caste system should be abolished: Union Minister Ramdas Athawale after meeting actor #KanganaRanaut pic.twitter.com/IK9eiHy3r8 — ANI (@ANI) September 10, 2020

कंगना का हुआ भारी नुकसान

RPI नेता ने मुलाकात के बाद बताया, 'कंगना रनौत से मिलने के बाद उनको मैंने बताया कि मुंबई में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. मुंबई सबकी है. कंगना के साथ मेरी पार्टी हमेशा रहेगी. कंगना ने बताया कि उनके दफ्तर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई. उनके दफ्तर में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया है. कंगना रनौत ने भारी नुकसान की बात बताई है.'

So, she said that she is not interested in politics and as long as she is working in films, she has no intention of joining politics but if she joins BJP or RPI, we'll welcome her: Union Minister Ramdas Athawale after meeting actor #KanganaRanaut https://t.co/L1WuJjjJTQ — ANI (@ANI) September 10, 2020

मुंबई को बताया था PoK

नेता ने अभिनेत्री का समर्थन किया था और बुधवार को उनके मुंबई हवाईअड्डे पर पहुंचने पर सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की थी. हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इससे पहले कहा था कि वह इस मुद्दे पर शिवसेना से झगड़े के बीच रनौत द्वारा दिये गये बयानों से सहमत नहीं हैं. कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से की थी.

