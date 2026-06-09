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'देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए', पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड; रमेश सिप्पी, रजा मुराद सहित इन स्टार्स ने दी बधाई

देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल होने और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिल्म और संगीत जगत की कई हस्तियों ने बधाई दी है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 09, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:15 PM IST
'देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए', पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड; रमेश सिप्पी, रजा मुराद सहित इन स्टार्स ने दी बधाई

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