'देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए', पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड; रमेश सिप्पी, रजा मुराद सहित इन स्टार्स ने दी बधाई

बॉलीवुड और टीवी के कई जाने-माने एक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. पीएम मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं. ऐसे में स्टार्स का कहना है कि 9 जून को पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और 10 जून को वह इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे.
सबसे पहले बीआर चोपड़ा टीवी शो के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अभूतपूर्व और समर्पित नेता हैं. उनका पूरा ध्यान देश और देशवासियों के विकास पर केंद्रित रहता है. मैं पीएम मोदी को लंबे समय से जानता हूं और मुझे उन्हें करीब से देखने का अवसर भी मिला है.
नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर फिल्म निर्देशक सुभाष घई कहते हैं, 'मेरा जन्म भारत की स्वतंत्रता से पहले हुआ था... 2014 तक स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे देश में अशांति फैली हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी के सरकार बनाने के बाद मैंने जो बदलाव देखा है, वह आश्चर्यजनक है... किसी ने भी प्रौद्योगिकी का उतना प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जितना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है... यह एक बड़ी उपलब्धि है..."
अभिनेता ने बताया , "साल 2014 में मैने 'मोदी' का अर्थ "मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया" बताया था और प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों से इसे साबित भी किया है. उनके नेतृत्व में देश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है. चाहे सड़क और हाईवे निर्माण हो, गंगा की सफाई, रक्षा क्षेत्र का सशक्तीकरण या औद्योगिक विकास, हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है.
Mumbai, Maharashtra: On Narendra Modi becoming India’s longest continuously serving Prime Minister, Film Director Subhash Ghai says, "I was born before India's independence.... Till 2014, the situation was so bad that there was unrest in our country. After PM Modi formed… pic.twitter.com/hFdUSWBxwV
ANI June 9 2026
गजेंद्र चौहान ने दावा किया कि भारत आज मोबाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के साथ-साथ जनता को भी अपने साथ जोड़कर रखा है. उनका "सबका साथ, सबका विकास" का नारा इसी सोच को दिखाता है.
वहीं, बिंदु दारा सिंह ने कहा कि 4,399 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि पीएम मोदी द्वारा रचा गया इतिहास है... मैं बहुत खुश हूं. पूरी दुनिया उथल-पुथल में है, लेकिन भारत सुरक्षित है... हम आपका सम्मान करते हैं और आपको सलाम करते हैं."
नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर एक्टर और फिल्म निर्माता मुकेश ऋषि ने कहा, 'पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं. मुझे खुशी है कि मैं इस उपलब्धि को महसूस कर सकता हूं... मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है... नागरिक होने के नाते हम भी आपसे जुड़े हुए हैं... मैं आपको इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं."
इसके अलावा एक्टर रजा मुराद कहते हैं कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है... पीएम मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है... जनता उन पर बहुत भरोसा करती है... यह पीएम मोदी, भारत की जनता और सभी के लिए एक बड़ा दिन है... मैं पीएम मोदी, उनके मंत्रिमंडल, मंत्रियों और पूरे देश को बधाई देता हूं....'
WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Narendra Modi becoming India’s longest continuously serving Prime Minister, Actor Raza Murad says, "PM Modi is completing 4,399 days as a Prime Minister, this in itself is a history... PM Modi has set a new record... The public trusts him a lot...… pic.twitter.com/YZ35ynhT7L
— ANI June 9 2026
फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम बनने पर कहा, 'शानदार! पीएम मोदी जैसा कोई नहीं हुआ, कोई नहीं है और कोई नहीं होगा."
एक्ट्रेस पूनम पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि अप्रत्याशित नहीं है. जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह मुकाम हासिल होना स्वाभाविक था. उन्होंने कहा कि इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन पीएम मोदी इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं. पूनम पांडे ने कहा कि कई बार लोग विभिन्न मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले देश की वास्तविक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझना भी जरूरी है. मौजूदा समय में दुनिया कई तरह के संकट और संघर्षों का सामना कर रही है, ऐसे में देश को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी है. सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और हित में लिए गए फैसलों को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.
गायक अनूप जलोटा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और सम्मान को मजबूत किया है. देश ने विकास और प्रगति के कई नए आयाम देखे हैं. प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान देश और देशवासियों के हित पर केंद्रित रहता है. पीएम और कुछ तो सोचते ही नहीं हैं, केवल देश की ही सोचते हैं. अपना तो सोचते ही नहीं. ऐसा व्यक्ति होता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है. मैं तो चाहता हूं कि वो परमानेंट देश के पीएम बन जाएं.
अनूप जलोटा ने कहा कि आज दुनिया कई चुनौतियों और संघर्षों से गुजर रही है, लेकिन भारत अपेक्षाकृत शांत और स्थिर वातावरण में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी देश विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा.