'देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए', पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड; रमेश सिप्पी, रजा मुराद सहित इन स्टार्स ने दी बधाई

एक्ट्रेस पूनम पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि अप्रत्याशित नहीं है. जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह मुकाम हासिल होना स्वाभाविक था. उन्होंने कहा कि इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन पीएम मोदी इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं. पूनम पांडे ने कहा कि कई बार लोग विभिन्न मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले देश की वास्तविक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझना भी जरूरी है. मौजूदा समय में दुनिया कई तरह के संकट और संघर्षों का सामना कर रही है, ऐसे में देश को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी है. सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और हित में लिए गए फैसलों को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.