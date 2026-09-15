/कभी फिरोज खान संग इंटीमेट सीन, फिर शादी से पहले प्रेग्नेंसी की खबरें; एक-एक कर इन विवादों में फंसती रही 90s की ये एक्ट्रेस

एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने बेहद कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था और जल्द ही साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी जगह बना ली. हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी. साल 1988 में आई 'दयावान' में वो नजर आई थीं. फिल्म में विनोद खन्ना लीड रोल में थे, जबकि फिरोज खान ने इसका निर्देशन किया था और कैमियो भी किया था. फिल्म के गाने 'चाहे मेरी जान तू ले ले' में राम्या के ग्लैमरस अंदाज ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. पीली साड़ी में उनका लुक और गाने में नजर आई अदाएं उस दौर में लोगों के बीच हॉट टॉपिक रहा था.
राम्या ने फिल्म 'परंपरा' में विनोद खन्ना के साथ काम किया और दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरीं. उस दौर में फिल्मों में इंटीमेट सीन आज के मुकाबले काफी कम देखने को मिलते थे. ऐसे में राम्या के बोल्ड अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 'तू सावन में प्यार पिया की' जैसे गाने में उनकी ग्लैमरस अदाओं ने उस समय स्क्रीन पर सनसनी पैदा कर दी थी. वहीं राम्या को उस दौर की बेबाक और कॉन्फिडेंट एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थीं.
राम्या कृष्णन के करियर की सबसे दिलचस्प बात उनकी शानदार फिल्मोग्राफी बताई जाती है. उन्होंने अलग-अलग जनरेशन के कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश, मोहन बाबू समेत कई सितारों का नाम शमिल है. उम्र के अंतर को लेकर भी उनकी कई फिल्मों ने पुरानी सोच को चुनौती दी. यही कारण है कि राम्या का नाम अक्सर उन एक्ट्रेसेस में लिया जाता है, जिन्होंने अपने करियर में हर तरह के किरदार और अलग-अलग तरह की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को कमफर्टेबल होकर निभाया.
राम्या कृष्णन की पर्सनल लाइफ एक समय न्यूज पेपर की हेडलाइन बन गई थी. निर्देशक के.एस. रविकुमार के साथ उनके कथित अफेयर की खबरें मीडिया में तेजी से फैल गई थीं. दोनों ने 'पदयप्पा', 'पट्टाली' और 'पंचतंत्रम' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था. इसी दौरान दोनों के करीब आने की खबरें सामने आईं. इसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स भी छपीं, जिनमें राम्या के शादी से पहले प्रेग्नेंट होने और बच्चा गिराने के लिए कथित तौर पर 75 लाख रुपये मांगने का दावा किया गया. हालांकि, इन दावों के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता और न ही अभी तक इसकी पुष्टि हुई.
राम्या कृष्णन ने साबित किया कि किसी एक्ट्रेस का करियर सिर्फ उसकी खूबसूरती या ग्लैमरस किरदारों से तय नहीं होता है. एस.एस. राजामौली की 'बाहुबली' में शिवगामी का किरदार निभाकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनमें दमदार किरदारों को अपने कंधों पर उठाने की पूरी ताकत है. आज भी उनके पुराने ग्लैमरस किरदारों से लेकर 'शिवगामी' तक का सफर याद किया जाता है.
राम्या कृष्णन ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में कई हिट फिल्में दीं. उनकी पॉपुलर फिल्मों में 'पदयप्पा', 'अम्मोरू', 'बाहुबली: द बिगिनिंग', 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन', 'सुपर डीलक्स', 'जेलर', 'सोग्गाडे चिन्नी नायना', 'गुंटूर करम', 'देवरा', 'लाइगर', 'खलनायक', 'परंपरा', 'दयावान', 'बड़े मियां छोटे मियां' और 'वजूद' शामिल हैं. इनमें ‘पदयप्पा’ उनकी सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें उन्होंने रजनीकांत के सामने नीलांबरी का दमदार किरदार निभाया. वहीं 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी ने उन्हें देशभर में नई पहचान दी. 'बाहुबली 2' बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, जबकि 'बाहुबली: द बिगिनिंग' को ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिला.