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कभी फिरोज खान संग इंटीमेट सीन, फिर शादी से पहले प्रेग्नेंसी की खबरें; एक-एक कर इन विवादों में फंसती रही 90s की ये एक्ट्रेस

Birthday Special: साउथ सिनेमा की 'शिवगामी' यानी एक्ट्रेस राम्या कृष्णन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. कभी अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज से हिंदी फिल्मों में तहलका मचाने वाली राम्या ने बाद में ऐसे किरदार निभाए, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे दमदार एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया. 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं राम्या ने चिरंजीवी और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की. मगर सबसे ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ खबरों का हिस्सा बनी रही.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 15, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:40 AM IST
कभी फिरोज खान संग इंटीमेट सीन, फिर शादी से पहले प्रेग्नेंसी की खबरें; एक-एक कर इन विवादों में फंसती रही 90s की ये एक्ट्रेस

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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