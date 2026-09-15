/कभी फिरोज खान संग इंटीमेट सीन, फिर शादी से पहले प्रेग्नेंसी की खबरें; एक-एक कर इन विवादों में फंसती रही 90s की ये एक्ट्रेस

एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने बेहद कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था और जल्द ही साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी जगह बना ली. हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी. साल 1988 में आई 'दयावान' में वो नजर आई थीं. फिल्म में विनोद खन्ना लीड रोल में थे, जबकि फिरोज खान ने इसका निर्देशन किया था और कैमियो भी किया था. फिल्म के गाने 'चाहे मेरी जान तू ले ले' में राम्या के ग्लैमरस अंदाज ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. पीली साड़ी में उनका लुक और गाने में नजर आई अदाएं उस दौर में लोगों के बीच हॉट टॉपिक रहा था.