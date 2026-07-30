'राणाजी 2.0' की ट्रोलिंग के बीच ममता कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों आज भी लोगों के दिलों में बसता है 90s वाला ओरिजिनल गाना

ममता कुलकर्णी ने अपने मशहूर गाने 'राणाजी' की शूटिंग के अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि इस गाने की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी चिन्नी प्रकाश मास्टरजी के कंधों पर थी. एक्ट्रेस ने याद किया कि शुरुआत में गाने के लिए दो से तीन दिनों की रिहर्सल निर्धारित की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से पहले ही दिन सारे डांस स्टेप्स सीख लिए थे. हालांकि, जब वह अगले दिन शूटिंग के सेट पर पहुंचीं, तो वह यह देखकर हैरान रह गईं कि जो स्टेप्स उन्होंने सीखे थे, उन्हें पूरी तरह बदल दिया गया था. ममता ने बताया, 'मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने स्टेप्स क्यों बदल दिए? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर रिहर्सल का क्या मतलब था.' लेकिन, ममता ने यह भी साफ किया कि चिन्नी प्रकाश मास्टरजी का स्वभाव बहुत सहयोगी था. उनके अच्छे व्यवहार और तालमेल की बदौलत यह गाना समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था.