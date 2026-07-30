'राणाजी 2.0' की ट्रोलिंग के बीच ममता कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों आज भी लोगों के दिलों में बसता है 90s वाला ओरिजिनल गाना

Mamta Kulkarni On Rana Ji 2.0: 90 के दशक का 'राणा जी माफ करना' गाना आपने तो सुना ही होगा. इस गाने का हाल ही में एक नया वर्जन 'राणाजी 2.0' रिलीज हुआ है, जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है. 90 के दशक का यह सुपरहिट गाना आज भी लोगों के जेहन में बसा हुआ है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर इस गाने की ओरिजिनल स्टार एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का इस रीमेक पर रिएक्शन क्यों नहीं आया है.
साल 1995 में आई सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'करण अर्जुन' का गाना 'राणा जी माफ करना' उस दौर में जबरदस्त हिट साबित हुआ था और इसे आज भी काफी पसंद किया जाता है. इस गाने में ममता कुलकर्णी की अदाएं और उनका डांस आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. अब उसी गाने को नए अंदाज में 'राणाजी 2.0' के नाम से रिलीज किया गया है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा नजर आ रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा का गाना 'राणाजी 2.0' सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है और इसे लोगों के मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग इसे ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि एक और कल्ट गाना बिगाड़ दिया गया है. अब 90 के दशक के इस हिट गाने के रीमेक पर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने रिएक्ट किया है. वैरायटी इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अच्छा काम किया है. बात यह है कि आप एक ऐसा गाना देख रहे हैं, जो घाघरा-चोली और भारतीय डांस मूव्स के साथ था, जिसे अब वेस्टर्न फॉर्मेट और वेस्टर्न आउटफिट में बनाया गया है. इसलिए यह काफी अलग दिखता है, लेकिन पुराना गाना लोगों के जेहन में बसा हुआ है, इसलिए वह तुरंत याद आ जाता है.'
ममता कुलकर्णी ने अपने मशहूर गाने 'राणाजी' की शूटिंग के अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि इस गाने की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी चिन्नी प्रकाश मास्टरजी के कंधों पर थी. एक्ट्रेस ने याद किया कि शुरुआत में गाने के लिए दो से तीन दिनों की रिहर्सल निर्धारित की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से पहले ही दिन सारे डांस स्टेप्स सीख लिए थे. हालांकि, जब वह अगले दिन शूटिंग के सेट पर पहुंचीं, तो वह यह देखकर हैरान रह गईं कि जो स्टेप्स उन्होंने सीखे थे, उन्हें पूरी तरह बदल दिया गया था. ममता ने बताया, 'मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने स्टेप्स क्यों बदल दिए? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर रिहर्सल का क्या मतलब था.' लेकिन, ममता ने यह भी साफ किया कि चिन्नी प्रकाश मास्टरजी का स्वभाव बहुत सहयोगी था. उनके अच्छे व्यवहार और तालमेल की बदौलत यह गाना समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था.
वहीं उन्होंने कहा, 'जय मां काली' की शूटिंग करना मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत सारे डांसर थे. इतने सारे कलाकारों के साथ इतनी मुश्किल फिल्म को पूरा करने का श्रेय मैं राकेश जी को देती हूं. 'करण अर्जुन' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. चाहे 'जय मां काली' हो, 'भांगड़ा पा ले' हो या फिर 'एक मुंडा मेरी उम्र दा', लोगों को सभी गाने बहुत पसंद आए.
एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्हें एक्टिंग के ऑफर मिल रहे हैं और अगर उन्हें कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है, जो उन्हें सच में एक्साइटेड करे, तो वह फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि समय के साथ उनका नजरिया बदला है और अब वह अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर ज्यादा सोच-समझकर फैसला लेती हैं.