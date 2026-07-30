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'राणाजी 2.0' की ट्रोलिंग के बीच ममता कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों आज भी लोगों के दिलों में बसता है 90s वाला ओरिजिनल गाना

Rana Ji 2.0 Song: टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा का हाल ही में नया गाना 'राणाजी 2.0' रिलीज हुआ है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. अब इस गाने के ओरिजिनल वर्जन का हिस्सा रहीं ममता कुलकर्णी ने रीमेक पर अपना रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने इस पर क्या कहा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 30, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:04 PM IST
'राणाजी 2.0' की ट्रोलिंग के बीच ममता कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों आज भी लोगों के दिलों में बसता है 90s वाला ओरिजिनल गाना

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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