'राणाजी 2.0' में माहिरा शर्मा के किलर मूव्स, ममता कुलकर्णी के सुपरहिट गाने का रीमेक हुआ रिलीज; फैंस बोले-राणा जी माफ करना

आज दशकों बाद भी लगभग सबकी जुबान पर 90 के दशक के कई गाने छाए रहते हैं. ऐसे ही उस दौर की मशहूर फिल्म 'करण अर्जुन' का एक आइटम सॉन्ग 'मुझको राणाजी माफ करना' आज भी खूब मशहूर है. वक्त के साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है. इसी बीच जहां एक तरफ बॉलीवुड में री-क्रिएट का दौर चल रहा है. इसी क्रम में 'राणाजी 2.0' के नाम से पेश किया गया है.
इस नए वर्जन में एक्ट्रेस माहिरा शर्मा जबरदस्त मूव्स करती नजर आ रही हैं. वहीं, इस गाने को आवाज अलका याग्निक और इला अरुण ने दी है. हालांकि, रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं.
इस गाने में बिग बॉस 13 फेम माहिरा शर्मा ने खूब लटके-झटके दिखाए हैं. उनकी कमर के टैटू को भी बेहद अच्छे तरीके से दिखने की कोशिश की गई है. गाने के रीमेक वर्जन को भी अलका याग्निक और इला अरुण ने ही गाया है. लेकिन फी भी फैंस को ये पसंद नहीं आ रहा. गाने को प्रड्यूस कुमारी तौरानी ने किया है और इसके कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा हैं.
सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स की भरमार है. एक यूजर ने लिखा, 'तनिष्क बागची सारे क्लिकल गानों की ऐसी की तैसी कर दी है'. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'राणा जी ये गाना सुनकर कभी माफ नहीं करते. ' फिर एक ने लिखा, 'अगर राणा जी आज जिंदा होते फिर से मर जाते'. इसके अलावा फैंस को माहिरा शर्मा का अंदाज भी खास पसंद नहीं आ रहा है. एक्ट्रेस के बारे एक यूजर ने लिखा, 'अच्छा हुआ राणा जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, नहीं तो गाना सुनकर फिर मर जाते.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'ममता कुलकर्णा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता.'
बता दें कि 'राणाजी 2.0' को टिप्स म्यूजिक ने जारी किया है. 'मुझको राणाजी माफ करना' साल 1995 में आई सुपरहिट फिल्म 'करण अर्जुन' का हिस्सा था. इस फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान, राखी, काजोल और ममता कुलकर्णी जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म की तरह इसके गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे. खास तौर पर ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया यह गीत आज भी 90 के दशक के सबसे यादगार गानों में गिना जाता है. बता दें कि ये गाना 1995 में आई सुपरहिट फिल्म 'करण अर्जुन' का है. इसे अलका याज्ञिक और ईला अरुण ने गाया था, जबकि इसका संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया और बोल इंदीवर ने लिखे थे.
इस गाने में राजस्थानी लोक संगीत की झलक मिलती है, जो इसे खास बनाती है. इसके बोल हल्के-फुल्के और शरारती हैं, जिनमें थोड़ा डबल मीनिंग भी है. यही वजह है कि उस समय लोगों को ये गाना खूब पसंद आया था.इस गाने की खास बात ये है कि 90 के दशक में इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग इसे सुनने के लिए स्पेशली सिनेमाघरों में जाया करते थे. गाने में ममता कुलकर्णी की दिलकश अदाएं, बोल्ड कपड़े और मस्ती भरी कोरियोग्राफी ने गाने को और भी मजेदार बना दिया.