शादी के बाद एक-दूसरे की बांहों में रश्मिका-विजय, फैंस को बड़ा सरप्राइज; फिल्म 'रणबाली' से फर्स्ट लुक आउट

Ranabaali FIRST Look: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. दोनों 'रणबाली' में साथ दिखाई देंगे, जिसके निर्माताओं ने कपल के फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने फिल्म के पहले गाने की एक झलक जारी की है.
Trending Photos
Ranabaali FIRST Look: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में दोनों ने पारंपरिक रीति-रिवाज से एक-दूसरे के साथ शादी की. अब रश्मिका और विजय की शादी के दो दिन बाद, उनकी अपमिंग फिल्म 'रणबाली' के मेकर्स ने कपल के फैंस को एक खूबसूरत सरप्राइज दिया है. निर्माताओं ने फिल्म के एक पहले गाने 'अंधय्या स्वामी' की एक झलक फैंस के साथ शेयर की है. इसमें विजय और रश्मिका की शादी को दिखाया गया है, जिसमें दोनों के बीच की केमिस्ट्री और प्यार देखने को मिलता है.
फिल्म मेकर्स ने लिखा, 'रणबाली टीम की ओर से एक खास सरप्राइज, हमारे रणबाली और जयम्मा के जीवन के इस खूबसूरत पल का जश्न मनाते हुए. ओ मेरे साजन (हिंदी) संगीत: अजय-अतुल, सिंगर: श्वेता मोहन, जावेद अली, गीतकार: क्षितिज पटवर्धन.'
मेकर्स ने रश्मिका और विजय को दिखाते हुए 'रणबाली' का एक दिलचस्प पोस्टर भी शेयर किया. पोस्टर पर लिखा है, 'कुछ रिश्ते अमर होते हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना रणबाली में. हमारे रणबाली और जयम्मा हमेशा साथ. इस खास सरप्राइज के साथ उनके प्यार का जश्न मनाते हुए.
19वीं सदी पर आधारित यह फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है. यह फिल्म ब्रिटिश काल के दौरान की कहानी है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह और पहचान की लड़ाई जैसे मुद्दे दिखाए जाएंगे.फिल्म में एक्शन, इमोशंस और पीरियड ड्रामा का शानदार मिश्रण होगा. सबसे खास बात यह है कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'द ममी' के विलेन अर्नोल्ड वोस्लू इस फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं. वे एक खूंखार ब्रिटिश अधिकारी के किरदार में विजय के सामने खलनायक बनेंगे. इसकी झलक में ब्रिटिश राज के समय भारत पर हुए अत्याचार, सूखा पैदा करने वाली नीतियां और बड़े पैमाने पर शोषण दिखाया गया है. यह फिल्म ब्रिटिश काल की क्रूरता और एक हीरो की कहानी को दिखाएगी.
फिल्म के डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन हैं और इसे माइथ्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रही है. यह विजय और रश्मिका की जोड़ी की नई फिल्म है, जो पहले 'गीता गोविंदम' और 'डियर कामरेड' जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. फैंस अब ट्रेलर और रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.