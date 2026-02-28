Advertisement
trendingNow13125831
Hindi Newsबॉलीवुडशादी के बाद एक-दूसरे की बांहों में रश्मिका-विजय, फैंस को बड़ा सरप्राइज; फिल्म रणबाली से फर्स्ट लुक आउट

शादी के बाद एक-दूसरे की बांहों में रश्मिका-विजय, फैंस को बड़ा सरप्राइज; फिल्म 'रणबाली' से फर्स्ट लुक आउट

Ranabaali FIRST Look: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. दोनों 'रणबाली' में साथ दिखाई देंगे, जिसके निर्माताओं ने कपल के फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने फिल्म के पहले गाने की एक झलक जारी की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के बाद एक-दूसरे की बांहों में रश्मिका-विजय, फैंस को बड़ा सरप्राइज; फिल्म 'रणबाली' से फर्स्ट लुक आउट

Ranabaali FIRST Look: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में दोनों ने पारंपरिक रीति-रिवाज से एक-दूसरे के साथ शादी की. अब रश्मिका और विजय की शादी के दो दिन बाद, उनकी अपमिंग फिल्म 'रणबाली' के मेकर्स ने कपल के फैंस को एक खूबसूरत सरप्राइज दिया है. निर्माताओं ने फिल्म के एक पहले गाने 'अंधय्या स्वामी' की एक झलक फैंस के साथ शेयर की है. इसमें विजय और रश्मिका की शादी को दिखाया गया है, जिसमें दोनों के बीच की केमिस्ट्री और प्यार देखने को मिलता है. 

फिल्म मेकर्स ने लिखा, 'रणबाली टीम की ओर से एक खास सरप्राइज, हमारे रणबाली और जयम्मा के जीवन के इस खूबसूरत पल का जश्न मनाते हुए. ओ मेरे साजन (हिंदी) संगीत: अजय-अतुल, सिंगर: श्वेता मोहन, जावेद अली, गीतकार: क्षितिज पटवर्धन.'

फिल्म 'रणबाली' से फर्स्ट लुक आउट

मेकर्स ने रश्मिका और विजय को दिखाते हुए 'रणबाली' का एक दिलचस्प पोस्टर भी शेयर किया. पोस्टर पर लिखा है, 'कुछ रिश्ते अमर होते हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना रणबाली में. हमारे रणबाली और जयम्मा हमेशा साथ. इस खास सरप्राइज के साथ उनके प्यार का जश्न मनाते हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है 'रणबाली' की कहानी?

19वीं सदी पर आधारित यह फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है. यह फिल्म ब्रिटिश काल के दौरान की कहानी है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह और पहचान की लड़ाई जैसे मुद्दे दिखाए जाएंगे.फिल्म में एक्शन, इमोशंस और पीरियड ड्रामा का शानदार मिश्रण होगा. सबसे खास बात यह है कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'द ममी' के विलेन अर्नोल्ड वोस्लू इस फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं. वे एक खूंखार ब्रिटिश अधिकारी के किरदार में विजय के सामने खलनायक बनेंगे. इसकी झलक में ब्रिटिश राज के समय भारत पर हुए अत्याचार, सूखा पैदा करने वाली नीतियां और बड़े पैमाने पर शोषण दिखाया गया है. यह फिल्म ब्रिटिश काल की क्रूरता और एक हीरो की कहानी को दिखाएगी.

फिल्म के डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन हैं और इसे माइथ्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रही है. यह विजय और रश्मिका की जोड़ी की नई फिल्म है, जो पहले 'गीता गोविंदम' और 'डियर कामरेड' जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. फैंस अब ट्रेलर और रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

  Rashmika Mandanna news

Trending news

पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 20 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 20 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?