कब रिलीज हो रही विजय-रश्मिका की मच अवेटेड ‘राणाबाली’? सामने आ गई तारीख; इस खास मौके पर देगी बड़े पर्दे पर दस्तक

साउथ सिनेमा के चहेते विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है. दोनों की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राणाबाली’ की रिलीज डेट का मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है. साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जा रही ये फिल्म दशहरे के खास मौके पर 16 अक्टूबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. लंबे समय बाद इस सुपरहिट जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा बेताब हैं. मेकर्स के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबर्दस्त बज बन गया है.
फिल्म ‘राणाबाली’ एक बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्म है. माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही इस बिग बजट फिल्म का डायरेक्शन जाने-माने डायरेक्टर राहुल सांक्रित्यायन कर रहे हैं. फिल्म के पहले लुक, किरदारों और म्यूजिक को लेकर अब तक जितने भी अपडेट्स आए हैं, उन्होंने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया. कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत के भाव को दिखाती है, इसलिए मेकर्स ने इसे रिलीज करने के लिए दशहरे जैसा पावन और बड़ा त्योहार चुना है. ये फिल्म ऑडियंस को एक बिल्कुल नया और अलगसिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है.
रिलीज डेट के साथ ही मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया और धांसू पोस्टर भी शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. पोस्टर में विजय देवरकोंडा का बहुत ही खूंखार, रफ और इंटेंस लुक नजर आ रहा है. पोस्टर में चारों तरफ आग और धुएं का माहौल दिख रहा है, जिसके बीच विजय हाथ में एक बड़ा घुमावदार हथियार थामे खड़े हैं. उनका ये अलग अवतार देखकर हर कोई हैरान है. पोस्टर के साथ टीम ने कैप्शन में लिखा, ‘हमारे इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय इस अक्टूबर में खुलेगा’. इस पोस्टर ने फिल्म के एक्शन को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं.
फिल्म में विजय देवरकोंडा के अपोजिट रश्मिका मंदाना लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी. इन दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पहले भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है, ऐसे में फैंस इन्हें दोबारा साथ देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं. इस फिल्म की कहानी ऑडिंयस को सीधे पुराने दौर में ले जाएगी, जहां प्यार, बदले और संघर्ष की एक जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी. राहुल सांक्रित्यायन का डायरेक्शन और दोनों लीड एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग इस पीरियड ड्रामा को बेहद खास और बड़ा बनाती है. फिल्म का हर एक सीन काफी बारीकी से तैयार किया गया है.
‘राणाबाली’ सिर्फ इंडियन ऑडिंयस तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसे ग्लोबल लेवल पर पेश करने की पूरी तैयारी है. फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू भी एक बेहद अहम किरदार में नजर आने वाले हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल पहचान मिली है. इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी अजय-अतुल को जोड़ा गया है. उनके जोशीले बैकग्राउंड स्कोर और गानों से फिल्म के सीन्स में अलग ही जान आने वाली है. बड़े विजुअल्स और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को भव्य रूप देंगे.
इस मेगा बजट फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स के प्रोड्यूसर वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. बड़े बजट, कमाल के एक्शन और बेहतरीन स्टारकास्ट की वजह से ये 2026 के आखिर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की रेस में शामिल हो चुकी है. मेकर्स का मानना है कि त्योहार के माहौल में इस तरह की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म हर वर्ग की ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रहेगी. वहीं, रिलीज डेट आने के बाद हर किसी की निगाहें 16 अक्टूबर 2026 पर टिकी हैं, जब ये फिल्म वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होगी.