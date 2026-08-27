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कब रिलीज हो रही विजय-रश्मिका की मच अवेटेड ‘राणाबाली’? सामने आ गई तारीख; इस खास मौके पर देगी बड़े पर्दे पर दस्तक

Ranabaali Release Date Announces: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म ‘राणाबाली’ की रिलीज डेट सामने आ गई है. इस खास मौके पर ये पीरियड ड्रामा बड़े पर्दे पर दस्तक देगा. नए पोस्टर में विजय का खतरनाक लुक देखकर फैंस की बेसब्री और ज्यादा बढ़ गई है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:40 PM IST
कब रिलीज हो रही विजय-रश्मिका की मच अवेटेड ‘राणाबाली’? सामने आ गई तारीख; इस खास मौके पर देगी बड़े पर्दे पर दस्तक
Image Credit: दशहरे पर तहलका मचाएगी विजय-रश्मिका की फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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