Raha Kapoor Photo: Ranbir-Alia ने पैपराजी को दी फोटो खींचने की आजादी! साथ में रखी ये शर्त

Ranbir Alia allow Raha Photos under one condition: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor Alia Bhatt) ने 6 नवंबर, 2022 को अपनी बेटी का अपने परिवार में स्वागत किया और उसका नाम 'दादी' नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने 'राहा कपूर' (Raha Kapoor) रखा है. रणबीर और आलिया ने बेटी के दो महीने के होने के बाद भी उसका चेहरा पब्लिक नहीं किया है और वो चाहते हैं कि मीडिया उनकी बेटी की फोटो तब तक न खींचे जब तक वो दो साल की नहीं हो जाती है. इस बारे में रणबीर, आलिया और नीतू कपूर ने मीडिया को बताने के लिए उन्हें खास इन्वाइट किया था और अपने फोन पर रणबीर ने बेटी की तस्वीर भी दिखाई (Ranbir show daughter raha kapoor photo) थी. अब यह खबर सामने आ रही है कि इस मीटअप में एक्ट्रेस ने मीडिया से कहा था कि वो राहा की फोटोज खींच सकते हैं लेकिन एक शर्त है जिसका पालन करना जरूरी है...

Ranbir-Alia ने पैपराजी को दी Raha की फोटो खींचने की आजादी!

रणबीर आलिया ने पैपराजी के लिए जो खास गेट-टूगेदर अरेंज किया था, वहां सभी फोटोग्राफर्स को रणबीर ने अपने फोन में बेटी राहा कपूर की फोटोज (Raha Kapoor Photos) दिखाईं और फिर उनसे अपनी बेटी को लेकर जो उन्होंने नो फोटो पॉलिसी सोची थी, उस बारे में डिस्कस किया. आलिया ने इस बीच मीडिया से कहा है कि वो चाहें तो राहा कपूर की फोटोज खींच सकते हैं!

Raha की फोटो खींचने पर रखना होगा इस बात का ध्यान

इस गेट-टूगेदर में आलिया ने सभी मीडियाकर्मियों से कहा है कि अगर वो चाहें तो राहा की फोटो खींच सकते हैं! पैपराजी अगर गलती से अपने कैमरे में राहा की फोटो खींच लेते हैं तो उन्हें एक शर्त को मानना होगा. वो फोटो सोशल मीडिया पर डालने से पहले उन्हें बेटी का चेहरा 'वड़ा-पाव' वाले इमोजी से कवर करना होगा और उसके बाद ही फोटो को पोस्ट करना होगा.

