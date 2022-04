Ranbir Alia Wedding: आलिया-रणबीर की शादी में हुआ कुछ ऐसा, KRK ने ट्वीट कर कसा तंज

Ranbir Alia Wedding: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को अपना हमसफर बना लिया. दोनों ने 14 अप्रैल को वास्तु बिल्डिंग में सात फेरे लिए. बॉलीवुड के गलियारों में आलिया और रणबीर की शादी खबरें छाई हुई हैं. इस बीच कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने आलिया और रणबीर की शादी पर तंज कसा है.

केआरके (KRK) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'बॉलीवुड कितनी अच्छी फैमिली है, उसका सबूत ये है कि आलिया भट्ट के कजिन इमरान हाशमी को शादी में नहीं बुलाया गया'. इससे पहले उन्होंने आलिया की शादी को लेकर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का जमकर मजाक उड़ाया था. केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया भट्ट के लिए मुझसे लड़ाई की थी. अब आलिया ने उन्हें अपने शादी में नहीं बुलाया है. औकात पता चल गई ना बेटा. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का.'

Bollywood Kitni Acchi Family hai, Uska Saboot Ye hai, Ki #EmraanHashmi cousin brother of Alia Bhatt was not invited for marriage.

— KRK (@kamaalrkhan) April 15, 2022